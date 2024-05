El PSOE de Sevilla reclama a Sanz que actúe contra las carreras ilegales" en el Canal de los Presos de Torreblanca

SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla ha reclamado al Gobierno local del popular José Luis Sanz que actúe contra las "carreras ilegales" en el Canal de los Presos a su paso por el barrio de Torreblanca.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, y el concejal Juan Tomás de Aragón, han manifestado tras una reunión con vecinos que el mismo no les atiende y "ha hecho caso omiso a las demandas" del PSOE sobre este barrio. "Sanz ha levantado un muro al Grupo Municipal Socialista para impedir que fiscalicemos su acción de gobierno, con 350 preguntas sin responder desde julio y desde hace tres meses no responde a ninguna, pero también a los vecinos" al no renovar las juntas municipales de distrito, ha dicho Juan Tomás de Aragón.

"De lo único que se preocupan ante cualquier denuncia pública que hacemos y que no hacen sino trasladar las demandas ciudadanas es replicarnos con que todo está bien y que habla permanentemente con los vecinos y las vecinas, cosa que es mentira", según ha abundado el concejal socialista, quien junto con Antonio Muñoz y los vecinos y ha visitado el entorno del Canal de los Presos en Torreblanca y constatado los problemas actuales.

Así, ha reclamado "presencia policial que ponga fin a carreras ilegales de coches muy próximas a sus viviendas, así como la instalación de reductores de la velocidad con carácter general que limiten la rapidez tanto de vehículos como de patinetes"; esgrimiendo que "el PSOE municipal le ha hecho llegar al equipo de gobierno el listado de estos elementos de reducción de la velocidad elaborado a partir de las propias demandas vecinales, y que incluyen el entorno del Canal de los Presos y del IES Torreblanca, entre otras zonas de la barriada".

En segundo lugar, asegura que "el vecindario reclama una actuación integral de limpieza y desbroces en el parque vallado del Canal de los Presos y calles adyacentes, ante la proliferación de insectos y roedores, sin olvidar tampoco que la altura a la que ya han llegado los jaramagos dificulta en algunos puntos la visibilidad a los conductores".

Y, por último, Juan Tomás de Aragón ha reclamado una mayor presencia policial y coordinada con los Servicios Sociales, que por un lado elimine la inseguridad en la zona y, por otro, trabaje con las personas drogodependientes facilitando su rehabilitación y haciendo además especial hincapié en la prevención del consumo de estupefacientes entre la población joven.