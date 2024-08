PSOE de Sevilla reprocha a Sanz que "se hayan registrado 1.974 nuevos pisos turísticos desde el comienzo de su mandato"

SEVILLA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha reclamado este martes al gobierno municipal que "pare el 'efecto Sanz', que ha hecho que se registren 1.974 nuevos pisos turísticos desde el comienzo del mandato", señala el PSOE de Sevilla.

El concejal Francisco Javier Páez ha asegurado que "uno de cada cinco pisos turísticos se ha inscrito en el registro en el tiempo que José Luis Sanz lleva siendo alcalde", por lo que le reclama que asuma la "responsabilidad para que no siga incrementando la cifra".

Una vez analizados por parte del Grupo Municipal Socialista los datos del Registro de Turismo de la Junta de Andalucía, correspondientes a un periodo interanual completo (de julio 2023 a julio de 2024), "la realidad es que podemos hablar de un 'efecto Sanz', que está haciendo crecer exponencialmente las viviendas destinadas a usos turísticos", en palabras de Páez.

Si a finales del anterior mandato la cifra global de pisos turísticos en la ciudad se situaba en los 7.524, en el último año se han registrado 1.974 más, con lo que la ciudad ya cuenta con un total de 9.498, lo que supone una capacidad para albergar a 46.604 personas en este tipo de alojamientos.

Sólo el pasado mes de julio se inscribieron en el registro 109 nuevas viviendas destinadas a estos fines, de las que 70 lo hicieron en el Casco Antiguo. Sin embargo, el mayor repunte fue en marzo de 2024, con 247 nuevos pisos turísticos, coincidiendo con el anuncio por parte del gobierno municipal de la limitación de estos alojamientos al diez por ciento del total de viviendas de la ciudad.

Para Páez, además, el problema ya no es exclusivo de las zonas históricas de la ciudad en el centro y Triana, sino que "también se puede observar el efecto mancha de aceite, cómo se van extendiendo a las zonas limítrofes, gracias a la limitación del 10% que se ha inventado el señor Sanz sin ningún criterio ni base científica".

Se da la circunstancia de que, en base a esa limitación, el número máximo de Viviendas de Uso Turístico (VUT) que podrían operar en el Casco Antiguo sería de 3.323, cuando en la actualidad ya están inscritas un total de 6.275.

"No somos adivinos, pero sí sabemos hacer análisis de datos, y lo que nos cuentan es lo que era más que evidente: el modelo Sanz no funciona. La única solución es ser valiente y responsable y no conceder ni una licencia más", ha concluido el edil socialista.