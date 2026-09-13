El PSOE de Sevilla señala el "deterioro progresivo" del Zoosanitario: "Faltas medios, tiene graves deficiencias"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista y candidato a la Alcaldía de Sevilla, Antonio Muñoz, en el Zoosanitario - PSOE

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista y candidato a la Alcaldía de Sevilla, Antonio Muñoz, ha advertido del "deterioro progresivo" del Centro Municipal Zoosanitario y ha reclamado una actuación inmediata para reforzar su plantilla, recuperar sus medios de trabajo y dignificar unas instalaciones fundamentales para la salud pública y el bienestar animal en la ciudad.

Según ha indicado el grupo en una nota, Muñoz ha visitado el Zoosanitario, acompañado por la concejala Encarnación Aguilar, para conocer directamente de sus trabajadores y trabajadoras la situación en la que desarrollan su labor y las principales carencias que arrastra el servicio.

"Lo primero era venir, escuchar a sus profesionales y conocer de primera mano lo que está ocurriendo. Y lo que encontramos es una plantilla que hace un enorme esfuerzo para mantener en funcionamiento un servicio al que el Gobierno de Sanz no está prestando ni la atención ni los recursos que necesita", ha señalado, anunciando que su compromiso es apostar por un zoosanitario público.

Muñoz ha advertido de que la "falta de personal se suma al deterioro de las propias instalaciones y a problemas que afectan al funcionamiento cotidiano del centro".