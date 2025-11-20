PSOE de Sevilla señala "falta de explicaciones" del Gobierno Municipal por el precio de la parcela del Higuerón

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha señalado este jueves que el alcalde, José Luis Sanz, "no ha respondido" a la pregunta formulada en el Pleno sobre la rebaja aplicada en la parcela de Higuerón Norte que está siendo investigada.

En una nota remitida por el partido, Muñoz ha subrayado que el alcalde "no ha ofrecido ni un sólo argumento" sobre los criterios que llevaron a su gobierno a reducir en más de medio millón de euros el precio. "El alcalde intenta desviar el foco, pero los hechos son muy claros y contundentes: la rebaja del 26,4% es una decisión de su Gobierno, tomada por cargos del PP y de VOX. Ni un solo socialista participó en esa votación", ha afirmado

Durante el Pleno, Sanz ha defendido que para la tasación de la parcela se realizó "una doble comprobación" que ha fijado un precio mínimo de 1,2 millones de euros. Y ha justificado la reducción ante "la quiebra técnica de la empresa". Asimismo, ha enfatizado en que dicha operación "no está siendo objeto de investigación".

También, ha indicado que la parcela sufrió una primera rebaja en 2019 de un 40% hasta los 1,9 millones de euros. Ha relatado que en 2022 sale a subasta la parcela y "queda desierta", posteriormente, "se adjudica la parcela a Higuerón Real Estate por 1,7 millones de euros IVA incluido y que en enero de 2025, Iguera y Royal Estate vende la parcela por 3,9 millones de euros".

Sobre esta rebaja, Muñoz ha asegurado que la rebaja "puede ser una práctica habitual, lo que tiene que estar es refrendado por parte de un informe técnico correspondiente", sobre la de 2019, ha señalado que podría ser por "razones del mercado".

En esta línea, ha indicado que "no reprocha la bajada de precio en si, sino el criterio de la bajada en un mercado alcista". Acerca de la investigación llevada a cabo sobre la parcela, ha afirmado que "si se detecta una irregularidad que se aplique toda la ley" y ha asegurado que "no se siente cómplice de una conducta supuestamente delictiva que pueda haber realizado, repito, hipotéticamente, un miembro del Partido Socialista".

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha asegurado este jueves Antonio Muñoz, está "intentando desviar la atención" sobre la operación de la parcela de Emvisesa en el Polígono Norte que investiga un juzgado de Sevilla. Asimismo, ha pedido que "explique su papel en el pelotazo".

Según una nota remitida por el partido, Antonio Muñoz era el responsable de Urbanismo en el gobierno municipal en el que "se coció la operación para que la esposa de Rafael Pineda se hiciera con la concesión de la parcela en condiciones muy ventajosas", cuya posterior venta le reportó supuestamente un beneficio de 1,8 millones de euros.