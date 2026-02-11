PSOE Sevilla señala que las nuevas subvenciones "puede dejar fuera" a pequeñas bandas de música procesionales de barrio

Archivo - Bandas de música. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha expresado este miércoles su respaldo a las bandas de música procesional de la ciudad tras el anuncio del Consistorio de una nueva línea de subevenciones directas para todas las bandas.

Los socialistas han señalado que "comparten la necesidad de que las ayudas públicas se concedan con transparencia y seguridad jurídica", pero han indicado que el nuevo modelo de libre concurrencia "no puede convertirse en un filtro que termine perjudicando a las formaciones más pequeñas".

El concejal socialista Juan Carlos Cabrera ha destacado que este modelo "aparta al Consejo de Bandas de esa función trazándose un puente entre las bandas a nivel particular y el Ayuntamiento". Desde el PSOE han asegurado que "muchas bandas desarrollan una intensa labor cultural y social en los barrios, donde funcionan como auténticas escuelas de música y espacios de convivencia para jóvenes y familias".

"Son proyectos que sostienen su actividad gracias al esfuerzo colectivo y a recursos muy limitados. Si no se articulan mecanismos adecuados, pueden encontrarse en desventaja frente a estructuras con mayor capacidad administrativa", ha asegurado Cabrera.

En este sentido, han subrayado la necesidad de que el Ayuntamiento "acompañe técnicamente a las bandas que lo necesiten para que puedan concurrir en igualdad real de condiciones y no sólo formal". Asimismo, defienden que el diálogo con el Consejo de Bandas y con el conjunto del sector "debe reforzarse en un momento de cambio como el actual, evitando tensiones innecesarias y buscando consensos que garanticen estabilidad".

"Sevilla no se entiende sin sus bandas. No hablamos sólo de Semana Santa, hablamos de cultura de base, de formación musical y de cohesión en nuestros barrios", ha apuntado el concejal.

El Grupo Municipal Socialista ha asegurado que "estará vigilante para que el nuevo sistema de ayudas cumpla su finalidad sin generar desigualdades y garantice que ninguna banda sevillana quede atrás".

Asimismo, han señalado que durante el anterior mandato "se realizó un importante esfuerzo para mejorar y ampliar la red de espacios destinados a las bandas, con la cesión de numerosos locales municipales que permitieron dar estabilidad a muchas formaciones".

Por ello, consideran que las actuales quejas sobre deficiencias y problemas de mantenimiento "deben abordarse desde la colaboración y el diálogo, garantizando condiciones dignas y seguras para los músicos, pero sin obviar el trabajo realizado en los últimos años para reforzar la infraestructura de la música procesional en la ciudad".

NUEVA LÍNEA DE AYUDAS DIRECTAS

El gobierno local ha anunciado al respecto que impulsará una nueva línea de subevenciones directas para todas las bandas, cuya convocatoria contará con una dotación superior a los 90.000 euros, a lo que se sumará la cesión directa demanial de los locales municipales y que actualmente están cedidos al Consejo de Bandas.

Así lo ha anunciado el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, que ha destacado, en una nota de prensa, que las ayudas tienen como objetivo "garantizar un apoyo directo, transparente y equitativo a todas las formaciones musicales sevillanas".

Dichos locales cuyos gastos de mantenimiento no corren por parte del Ayuntamiento, sino por el cesionario, que es el propio Consejo, "mantienen deudas pendientes con los administradores". Por ello, "estamos trabajando en la concesión demanial de esos locales que les dé seguridad y estabilidad a las bandas".

Además, el delegado ha recordado que este cambio de modelo subvencional responde también a criterios técnicos, ya que la Intervención General del Ayuntamiento "había recomendado con anterioridad sustituir el sistema de subvención nominativa por un modelo de libre concurrencia que garantice mayor transparencia, igualdad de oportunidades y seguridad jurídica en la concesión de las ayudas públicas".

El edil ha querido recalcar que el objeto de la subvención no se modifica, ya que continúa siendo la promoción de la música procesional en Sevilla. "La única diferencia es que ahora se hará sin intermediarios, garantizando que todas las bandas puedan optar a estas ayudas", ha afirmado. Alés ha destacado que uno de los principales problemas del modelo anterior era que el Consejo de Bandas "ya no representa a la totalidad de las formaciones musicales de la ciudad, generándose una importante desigualdad entre formaciones".

Por último, el delegado de Fiestas Mayores ha recordado que el Ayuntamiento "mantiene una interlocución directa, permanente e individual con todas las bandas de música de la ciudad, así como el propio Consejo de Bandas; reafirmando así el compromiso municipal con el desarrollo, la conservación y la promoción del patrimonio musical vinculado a las tradiciones sevillanas".