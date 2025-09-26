PSOE Sevilla tilda de "abandono" estado del Auditorio Rocío Jurado: "Han dado cero conciertos y ya van cinco incendios"

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha tildado este viernes de "abandono" la situación del Auditorio Municipal Rocío Jurado, dado que "en apenas unos meses ha registrado hasta cinco incendios", y ha acusado al Gobierno local de no "preocuparse por reactivar" las citas musicales en el espacio ni de "dotarlo de seguridad".

La concejal socialista Myriam Díaz ha afirmado en una nota que el espacio "que era símbolo y orgullo de la Exposición del 92, hoy se encuentra completamente abandonado y dejado por parte del Gobierno municipal".

Además, ha asegurado que la última vez que el auditorio acogió un concierto fue en junio de 2022 y que el Ayuntamiento asumió la gestión del espacio en octubre de 2023. "Desde entonces es responsabilidad del Consistorio su mantenimiento, conservación y, lo más importante, su seguridad. En los últimos meses hasta cinco incendios han afectado a este espacio y estos fuegos solo evidencian que alguien no está haciendo bien su trabajo", ha apostillado la portavoz.

Por último, Díaz ha destacado que dos grandes espacios de la ciudad y de titularidad municipal, el Auditorio Municipal Rocío Jurado y el Teatro Lope de Vega, se encuentran "cerrados y en un estado lamentable de abandono y desidia política".