PSOE Sevilla urge cerrar los parques con aves de forma preventiva tras la aparición de pavos muertos en escuela infantil

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha instado al Ayuntamiento a cerrar "de forma preventiva" los parques con aves "tras confirmarse la virulencia del brote de gripe aviar" y aparecer nuevos pavos muertos en la guardería infantil situada junto al Real Alcázar.

Según ha advertido el grupo en una nota, mientras que el parque del Tamarguillo, el de Miraflores y los Jardines del Real Alcázar permanecen cerrados, el Parque de María Luisa permanece abierto y "sin medidas que limiten el acceso del público a los estanques o a la Plaza de América, donde se concentran además muchas palomas".

El PSOE ha señalado además la falta de señalización que indique la prohibición de dar de comer o beber a las aves, algo que "están haciendo los usuarios sin tener información alguna".

Por su parte, la concejala socialista Encarnación Aguilar ha solicitado al Gobierno local información sobre qué datos ha facilitado a los trabajadores y a los sindicatos sobre las medidas de protección y vigilancia que están llevando a cabo.

Además, ha enmarcado que el protocolo de la Junta de Andalucía indica que la vigilancia y control de los parques es responsabilidad de los ayuntamientos, que deben "establecer medidas respectos al cuidado y mantenimiento de la avifauna, las condiciones de las láminas de agua, la seguridad de los trabajadores y el público de estas zonas".

Por todo ello, los socialistas han insistido en la "necesidad" de colocar carteles que informen de las medidas de prevención en los parques afectados por los episodios recientes.