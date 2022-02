El PSOE de Sevilla valora la "inyección" estatal al sector agroalimentario para impulsar su competitividad

SEVILLA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Institucional del PSOE de Sevilla, Ana Isabel Jiménez, y la senadora Nieves Hernández han asegurado este viernes que el Gobierno central "cumple con el sector agroalimentario" al aprobar esta semana el Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica de este sector (Perte), dotado con 1.000 millones de euros.

Se trata de un plan que tendrá un "impacto muy importante" para la provincia de Sevilla y para Andalucía, como destaca la formación en una nota de prensa. En este sentido, ambas dirigentes socialistas han reclamado al presidente andaluz, Juanma Moreno, que se "deje de excusas y trabaje para asegurar la ejecución de estos fondos estatales".

"El Ejecutivo liderado por el PSOE cumple con este país y con los compromisos adquiridos con los ciudadanos para ir mejorando la calidad de vida de la gente. Son muchas las reformas y las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez, como una reforma laboral que es un hito y que es fruto del consenso con la patronal y los sindicatos", ha explicado la secretaria de Política Institucional del Partido.

Para Jiménez, ha quedado "claro" que existen "dos formas de gobernar: desde el diálogo y la búsqueda de acuerdos, como hace Pedro Sánchez, o atizando la crispación y la confrontación, como lleva a cabo el PP". En opinión de la dirigente socialista, "También ha quedado patente que hay dos maneras de afrontar una crisis socioeconómica: con recortes a la gente, como hizo Mariano Rajoy, o poniendo en marcha un potente escudo social que proteja a los más vulnerables, como ha demostrado Pedro Sánchez", ha afirmado la también alcaldesa de Alcalá de Guadaíra.

Esta misma semana, el Gobierno central "ha dado un paso muy importante en el cumplimiento de sus compromisos con el sector agroalimentario al aprobar el Perte, un proyecto clave para la provincia que se basa en acciones trasversales para reforzar la competitividad de una de las palancas económicas de nuestro PIB", ha manifestado la secretaria de Política Institucional.

De su lado, la senadora Nieves Hernández ha añadido que el Perte es "fundamental para modernizar un sector que es trascendental en nuestra tierra y también para fijar población en el territorio y hacer frente a los nuevos retos medioambientales".

Hernández ha detallado que este plan contará con una inversión pública de mil millones y que implicará a distintos ministerios con "tres objetivos: ganar competitividad, avanzar en sostenibilidad y afrontar la trazabilidad y seguridad alimentaria". La senadora socialista ha explicado que los 1.000 millones de euros se concretan en actuaciones en tres líneas: 400 millones para el fortalecimiento de la industria alimentaria, 454,35 millones para el conjunto de la cadena en digitalización de todos los agentes que forman parte del proceso y 148,56 millones en investigación e innovación.

"Desde el PSOE de Sevilla reclamamos ahora al Gobierno de Moreno que se ponga a trabajar porque nuestros agricultores y ganaderos no se pueden permitir que parte de esos fondos no se ejecuten por la falta de diligencia de la Junta", ha añadido. "Que no se queje Moreno de que no tiene tiempo de ejecutar los fondos estatales porque otras comunidades sí lo hacen", ha apostillado.