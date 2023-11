El PSOE sevillano no ve "seguridad jurídica" en la regulación de las despedidas y Flores garantiza "criterio" policial

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Durante la comisión de Control al Gobierno local celebrada este viernes por el Ayuntamiento de Sevilla, el Grupo socialista ha alertado de no hay "ninguna seguridad jurídica" para aplicar la modificación introducida en la ordenanza de Convivencia, al objeto de sancionar determinados excesos derivados de conductas asociadas a celebraciones como las despedidas de soltería. El Ejecutivo local del PP, de su lado, ha esgrimido que gracias a ello se regulan comportamientos hasta ahora no abarcados por la norma y que la Policía Local tiene "criterio" para aplicar adecuadamente las medidas.

En el marco de dicha sesión, la concejala del PSOE Encarnación Aguilar ha señalado la mencionada modificación promovida por el Gobierno local del PP para la ordenanza municipal de Convivencia, que prohíbe expresamente "transitar o permanecer en la vía pública sin ropa o únicamente en ropa interior", así como estar "con ropa o complementos que representen los genitales humanos o con muñecos o elementos de carácter sexual".

La edil ha compartido el objetivo de impedir determinadas conductas, asociadas no pocas veces a las despedidas de soltería, como ha reconocido, pero ha considerado que la modificación introducida suscita "dudas", planteando por ejemplo si merced a la "interpretación literal" del texto de la normativa podría ser sancionado alguien que pasee por la calle "con una camiseta del David de Miguel Ángel por exhibir (la famosa talla marmórea) atributos sexuales" o si no podrá ser multado alguien "que porte cualquier prenda" más allá de la ropa interior.

SIN "ADVERTENCIA PREVIA"

También ha lamentado que la nueva regulación no incluya "una advertencia previa a la sanción", considerando en suma que las modificaciones introducidas en la ordenanza no cuentan con "ninguna seguridad jurídica" a la hora de su aplicación fáctica. "No sé de qué forma vestirme mañana", ha ironizado.

El edil del PP Ignacio Flores, responsable de Seguridad, ha dicho de su lado que esta modificación normativa concreta conductas no reguladas hasta ahora, defendiendo en ese sentido que ahora sí pesará "seguridad jurídica" para actuar contra tales comportamientos.

IGNACIO FLORES: "LA POLICÍA NO ES TONTA"

Además, ha defendido que los agentes de la Policía Local cuentan con formación para tener un "criterio" que les permite "distinguir entre lo permitido y lo que está fuera de lugar". "La Policía no es tonta", ha parafraseado.

Flores ha asegurado también que el Ayuntamiento de Málaga está aplicando medidas similares y "están funcionando" y ha precisado que el aviso previo no ha sido incluido, al no resultar práctico que los agentes sigan a los infractores para comprobar si desisten o no de sus conductas. En cualquier caso, ha recordado que esta regulación será sometida al correspondiente periodo de información pública para formular alegaciones y sugerencias.