PSOE tilda de "improvisación" las ayudas al comercio afectado por obras en Sevilla y el Ayuntamiento defiende su gestión

SEVILLA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de ayudas municipales a comerciantes afectados por obras públicas, ya sean la ampliación del tranvía, la repavimentación de calles, caso de Zaragoza, o los trabajos de la línea 3 del metro en Pino Montano, ha sido objeto de debate en la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno local celebrada este viernes. Así, mientras el PSOE habla de "improvisación" y tilda de "fracaso" lo ocurrido en Luis de Morales, "con tan sólo nueve solicitudes", el delegado de Comerio, Álvaro Pimentel, ha realizado una valoración "muy positiva" de las mismas, "dado que es la primera vez que se ayuda a quienes están en esa situación".

El Grupo Municipal Socialista ha señalado al respecto que las ayudas, "además de los retrasos en su tramitación, se han calculado a sin sentido, sin planificación y sin diálogo con los comerciantes", ha advertido el concejal socialista Nacho González. En este sentido, "ha habido también falta de información" a comerciantes de Pino Montano y Doctor Fedriani, por las obras del suburbano, y de las calles Zaragoza y Madrid por la reurbanización de ambas, "sin olvidar Pagés del Corro y Méndez Núñez, cuyas obras se han anunciado para el verano".

En este sentido, Nacho González ha asegurado que las ayudas se han calculado "a ojo de buen cubero, como ha pasado en Luis de Morales" y se han anunciado "precipitadamente" las destinadas a los comercios de la calle Zaragoza "tras conocer el equipo de gobierno que íbamos a preguntarle sobre esta cuestión", ha detallado.

En Luis de Morales, solo nueve comerciantes solicitarán las ayudas, a los que llegarán menos de 25.000 euros de los 150.000 euros presupuestados. "Asimismo, el límite real de estas ayudas son 3.200 euros por comercio, de forma que el gobierno ha mentido cuando ha sacado pecho asegurando que eran 4.800 euros", ha argumentado el concejal socialista.

Por su parte, Pimentel ha recalcado que las ayudas a los comerciantes de esta zona de Nervión han sido solicitadas "por un 30% del censo del sector". Además, "se les informó personalmente, se habló con Aprocom y con más asociaciones de comerciantes, y nos hemos reunido en varias ocasiones con ellos". "Cada uno es libre de presentarse o no a la convocatoria".

"A nosotros nos gusta hablar también de términos absolutos. Son 4.800 euros por comercio y año. Si lo ponemos en comparación con lo que hizo el anterior equipo de gobierno, pues son 4.800 euros más, porque el anterior gobierno no hizo absolutamente nada al respecto", ha asegurado Pimentel.

Pimentel también ha recordado que no todos los comercios en una obra tienen la misma afección, "tampoco las distintas zonas de la ciudad". "No es lo mismo una zona donde puedan pasar los coches y los peatones perfectamente a otra en la que no es posible", ha abundado el concejal poopular; de ahí que en el caso de Pino Montano "se está estudiando cuáles van a ser esos parámetros".