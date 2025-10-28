PSOE-A urge a la Junta a "investigar y tomar medidas" tras el caso de Sandra Peña: "No puede mirar a otro lado"

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha urgido este martes a la Junta de Andalucía a que desde el ámbito de la administración autonómica "se investigue lo que ha pasado" en relación al caso de Sandra Peña, la menor que se suicidó presuntamente tras sufrir acoso escolar en Sevilla, para saber "si hay responsables, y sobre todo que se tomen medidas", desde la premisa de que el Gobierno andaluz "no puede mirar para otro lado" con este asunto.

Así lo ha indicado la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla que ha comenzado enviando en nombre de su partido su "absoluto apoyo y solidaridad a la familia de Sandra", coincidiendo con la huelga que el Sindicato de Estudiantes ha convocado para la jornada de este martes por este suceso.

"No debería haber ocurrido nunca" la muerte de Sandra en estas circunstancias, "pero lamentablemente ocurre cada día en muchos centros educativos", según ha comentado Ángeles Férriz, que ha remarcado que "en este caso la Junta de Andalucía no puede mirar para otro lado", porque la administración autonómica "no es sólo la responsable de realizar el protocolo" frente a casos de acoso escolar, sino que "también es la responsable y garante de que se ejecute".

En esa línea, la representante socialista ha apuntado que, "si falla el protocolo, hay que poner todos los medios, escuchar a los docentes, para ver qué ha fallado y para que no vuelva a suceder".

También ha aseverado que "si un niño o una niña dice que está siendo acosado, eso debe ser absolutamente prioritario no sólo para los centros educativos, sino para toda la sociedad, porque ese acoso no se produce solo en el ámbito escolar", sino que "luego se extiende a la calle y se multiplica por mil en las redes sociales".

"Por eso rompe vidas, y por eso urge que desde el Gobierno andaluz se escuche, se sepa la verdad, se investigue lo que ha pasado, si hay responsables y, sobre todo, que se tomen medidas", ha concluido Ángeles Férriz.