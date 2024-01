El PSOE de Utrera acusa al alcalde de "retroceso y parálisis" y el PP le replica que Villalobos dejó "un caos"

UTRERA (SEVILLA), 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Utrera (Sevilla) ha avisado de que los siete primeros meses del actual mandato municipal, con la Alcaldía en manos del popular Curro Jiménez, otrora primer edil por el PA, se traducen en un "retroceso en actividad y en servicios públicos"; así como en la "paralización" de los proyectos promovidos durante la era de gobierno del PSOE. El Gobierno local del PP, de su lado, le ha reprochado su "nefasta gestión" al dejar un "caos" administrativo, derivado de solicitar "subvenciones sin orden ni concierto".

En un acto, el líder del PSOE de Utrera y exalcalde, José María Villalobos, ha hecho una valoración de los siete primeros meses de gobierno del PP, tras arrebatarle Curro Jiménez la Alcaldía en las últimas elecciones municipales, consiguiendo una mayoría absoluta.

Villalobos ha manifestado que el PSOE dejó el poder con "30 millones de euros en la caja del Ayuntamiento listos para ejecutar proyectos que en un alto porcentaje ya habían sido licitados y estaban listos para ser ejecutados", pero el "revanchismo" del actual alcalde ha llevado al mismo a "paralizar los proyectos" derivados de la gestión socialista, algo "propio de la derecha más retrógrada".

"ABANDONO" DE PROYECTOS

El dirigente del PSOE ha denunciado así "la paralización y el abandono" de obras como la de la Vereda, los parques Cristo de los Afligidos y Vistalegre, el asfaltado de las avenidas de Los Naranjos, Abate Marchena y General Giráldez, las rotondas de Juan XXIII, el Matadero y Las Fabricantas, así como el transporte público gratuito y "un sinfín de proyectos vitales para Utrera, que Curro Jiménez ha paralizado por el simple hecho de ser proyectos socialistas".

El líder socialista ha acusado además al Gobierno de Curro Jiménez del "deterioro de los servicios de limpieza y recogida de basuras, que están peor que nunca; con contenedores rotos durante meses y barriadas y polígonos industriales totalmente abandonados". "La solución pasa por el rescate y municipalización de dicho servicio, pero basta que lo hayamos propuesto los socialistas, para que Jiménez se niegue", ha considerado.

También ha lamentado la situación de la futura oficina del DNI, porque a su juicio, el Gobierno local está "poniendo en peligro" el proyecto. "Les dejamos el proyecto hecho y el dinero consignado y se lo han gastado en otras cosas", ha criticado, resumiendo que "en sólo siete meses, Utrera ha retrocedido en actividad y en servicios públicos" como consecuencia del actual Ejecutivo local.

El portavoz municipal del PP, Ignacio Aguilar, de su lado, ha respondido que "Villalobos sabe mejor que nadie en qué situación ha dejado las arcas municipales", en alusión a "cuánto dinero se debe a la empresa que gestiona la Piscina Cubierta o el Centro de Estancias Diurnas, al Transporte Público, o a FCC por la recogida de basuras, además de los cuatro millones en facturas sin pagar que se abonarán mediante reconocimiento extrajudicial de crédito".

El líder del PSOE, según ha dicho el edil del PP, "sabe mejor que nadie el caos que ha dejado en las obras cuya financiación está sujeta a subvenciones, de las cuales muchas será imposible justificar porque se pedían obras y subvenciones sin orden ni concierto".

EL PSOE NO HABÍA "AVANZADO PRÁCTICAMENTE NADA"

"El resultado es que no se han ejecutado muchas desde el año 2016, mientras otras, como la calle San Fernando, desde 2015 y otras como las de La Vereda, sin haberse avanzado prácticamente nada, ya tienen un coste añadido de más de 400.000 euros, que no están contemplados ni en la subvención ni en el Presupuesto, sencillamente porque el proyecto está mal hecho y no sabían ni dónde estaban las canalizaciones", ha enfatizado.

Dado el caso, el PP ha reclamado a Villalobos que "reconozca sus errores, que son muchos y muy graves; que no culpe al PP ni a Francisco Jiménez de su nefasta gestión y admita su tremendo fracaso al frente del gobierno y de su agrupación, cada día más mermada y con ausencias muy destacadas de personas que no comulgan ni con la ausencia de proyectos ni con los caprichos de quien pretende ser el eterno candidato, quizá porque sabe que fuera de la política, después de tantos años cobrando de la Diputación, lo puede tener un poco complicado".