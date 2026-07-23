Publicado en el BOE el documento técnico del tercer carril de la AP-4 en Sevilla entre Dos Hermanas y Las Cabezas

Archivo - Tráfico en la autovia AP-4 en la provincia de Cádiz como foto de recurso - DGT - Archivo

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves, 23 de julio, el anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental por el que se somete a información pública y oficial el documento técnico del proyecto del tercer carril en la autopista AP-4 en la provincia de Sevilla; en concreto, en el tramo comprendido entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan, y su estudio de impacto ambiental, tras la aprobación provisional por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con una inversión de 246,8 millones de euros.

Además, el proyecto incluye otras actuaciones destinadas tanto a mejorar la situación actual como a adaptar la infraestructura a la nueva configuración de la autopista, entre ellas, la modificación de las conexiones entre la AP-4 y la A-4, como la del ramal de Dos Hermanas hacia la AP-4 en sentido Cádiz, lo que requerirá la construcción de un paso superior sobre la autovía, y la mejora del ramal AP-4-A-4 sentido Sevilla para incrementar la velocidad de circulación mediante la ejecución de una variante con un mayor radio de curvatura.

En cuanto al plazo de información pública, será de 30 días hábiles contados a partir del primer día hábil siguiente al de la última fecha de las publicaciones reglamentarias. El texto del BOE recoge que, por ley, debe someterse el documento técnico y su estudio de impacto ambiental a informe de los departamentos ministeriales a los que pueda influir, y que se realicen consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

Asimismo, se debe recabar informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en relación con los criterios de diseño hidráulico y se tenga en cuenta las observaciones que dicho organismo pueda formular sobre las estructuras proyectadas con respecto a los cauces atravesados, y remitir la documentación a las corporaciones locales a las que pueda interferir para su exposición al público.

Al respecto, desde la Consejería de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía se ha solicitado al Ministerio de Transportes que acelere la tramitación del citado proyecto e impulse medidas provisionales e inmediatas que contribuyan a aliviar los problemas de tráfico que afectan a miles de ciudadanos que utilizan esta vía.

De su lado, la Confederación Empresarial de Sevilla (CES) considera "decepcionante" este proyecto, "seis años después de la liberalización", dado que "se limita" a los 34,4 kilómetros comprendidos entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan.

Para la patronal, se trata de una actuación "claramente insuficiente", donde quedarán fuera los accesos a Cádiz, y que "debería ir acompañada del desdoble de la A-471 en dirección a Chipiona". "De lo contrario, el problema simplemente se trasladará de lugar, al pasar de tres carriles a uno y generar un nuevo cuello de botella".