Publicados de forma definitiva los presupuestos de Sevilla con un aumento en la inversión de casi el 3%

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al primer teniente de alcalde y portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla ha publicado este lunes la aprobación definitiva de los presupuestos municipales de la ciudad tras pasar por el Pleno del Ayuntamiento el pasado jueves.

Las cuentas públicas salieron adelante con el apoyo de PP y Vox, y el rechazo de los grupos de la izquierda. Los presupuestos presentan una inversión de 1.380.067.639 euros el global consolidado, estos números suponen un incremento del 2,52% con respecto al año anterior.

El Ayuntamiento anunció hace un mes subidas en las aportaciones a diferentes áreas. Tussam recoge una financiación total de 97.784.087 euros. El incremento, según el Consistorio, es del 3,22% respecto del año anterior. En el documento, Tussam registra unos 172 millones de gasto, siendo el apartado más alto, coincidiendo con las nuevas líneas de TB1 y 60 con Sevilla Este puestas en marcha este año.

Una de las partidas en las que también aumenta el presupuesto es de Lipasam con 150 millones de euros, un incremento del 7% en relación con 2025.

Uno de los aumentos más significativos se registra en las partidas destinadas al Real Alcázar hasta los 21 millones de euros. Desde el Gobierno municipal han destacado que se trata de un 75% más que hace dos años.

También aumenta el gasto al Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) con más de 18 millones de euros, el Instituto Municipal de Deportes (IMD) hasta los 43 millones y el de Contursa superando los 21 millones de euros.

Por otro lado, las cuentas registran un aumento en el personal de la Policía Local. En total se incorporan 57 nuevos agentes y se aumenta la previsión de personal hasta los 1.409. El gasto de personal de toda la Corporación Municipal asciende a 365.331.028,91 euros.

En el capítulo de Activos financieros, se contemplan créditos para abordar dos ampliaciones de capital. La primera, por importe de 3,69 millones de euros, para la sociedad Estadio la Cartuja de Sevilla S.A. y la segunda destinada a Emvisesa por 2,98 millones de euros.