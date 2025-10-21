La Puebla de los Infantes (Sevilla) reivindica con 'Cartas de nube' la literatura "como camino al pensamiento crítico"

Presentación de 'Cartas de nube', iniciativa de La Puebla de los Infantes, en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido la primera de las jornadas de 'Cartas de nube. V Ciclo de palabra poética', organizada por el Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes, dentro de su programa 'Encuentro Letras Celestes', en colaboración con la Diputación y la Sociedad Cooperativa Virgen de las Huertas.

En la misma han participado los poetas sevillanos Estefanía Soto e Iván Onia. La segunda jornada está programada para el próximo jueves 23 de octubre, a partir de las 19,00 horas, también en la Casa de la Provincia, y contará con los escritores Clara de Lima y Daniel García Florindo, informa la Diputación en una nota de prensa.

Según los organizadores, 'Cartas de nube' es una iniciativa literaria, ciudadana y rural cuyos objetivos son la defensa, el fomento promoción y recreación de la lectura, como actividades diferenciadoras en la construcción de un pensamiento crítico y reflexivo.

En este sentido, subrayan que este ideario de fomentar la creación y el disfrute en común de la literatura se sustancia en "la imprescindible colaboración de las entidades culturales y educativas de la localidad de La Puebla de los Infantes", municipio que lleva varios años apostando por esa labor mediadora y comprometida con el papel de la cultura en el mundo rural y en la sociedad del siglo XXI.

Durante el mes de octubre, la poesía redescubre un nuevo espacio abierto a la celebración de la belleza reflexiva y consciente, a través de sus creadores en primera persona, concluye el comunicado.