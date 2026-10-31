Puente de Todos los Santos 2026: Actos, horario y autobuses al cementerio de San Fernando de Sevilla

Archivo - Imagen de archivo del cementerio de San Fernando. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa pública de transportes Tussam, ha reforzado los servicios hacia el cementerio de San Fernando de cara al Día de Todos los Santos desde este pasado viernes al próximo 2 de noviembre.

Según ha detalló el alcalde, José Luis Sanz durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local de este pasado viernes, se reforzará la línea 10, que conecta Ponce de León con San Jerónimo, y el día 1 de noviembre, se adicionará un servicio especial entre Ponce de León y el cementerio, una línea que va a prestar servicio desde las 8,00 hasta las 18,00 horas y que tendrá una frecuencia aproximada de cinco minutos.

Asimismo, el lunes 2 de noviembre, Día de los Difuntos, se reforzará la línea 10, acompañada de refuerzos en las líneas 1, que conecta Ciudad Sanitaria y el Prado con el Polígono Norte, la línea 3, que conecta Bellavista, Bermejales, Heliópolis, Puerta Jerez, Plaza de Armas con San Jerónimo y Pino Montano, y la línea 6, que lleva desde Ciudad Sanitaria al Hospital San Lázaro.

HORARIO Y ACTOS DEL CEMENTERIO

El Cementerio de San Fernando permanecerá abierto desde el 27 de octubre hasta el 1 de noviembre, de 8,00 a 18,00 horas, aunque la puerta de San Jerónimo cerrará 30 minutos antes.

Además, acogerá el domingo 1 de noviembre a las 11,00 horas un concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, dirigida por Guillermo Martínez Arana, en la Rotonda del Cristo de las Mieles, donde el día 2 ofrecerá una Misa solemne por los Fieles Difuntos, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, precedida y seguida por un concierto del Cuartero de cuerda Bruma, en la entrada del camposanto.

PUENTE MERMADO POR EL ACCIDENTE DE TREN Al hilo del grave accidente de trenes ocurrido en Urda y Mora (Toledo), José Luis Sanz ha lamentado que "este desgraciado accidente ya tiene consecuencias en una ciudad como Sevilla", de modo que la ocupación prevista para la festividad de Todos los Santos ha caído de un 90 al 50 por ciento. "Una potencia turística, como en la ciudad de Sevilla, tercera ciudad más visitada de España, se va a ver muy afectada por este accidente ferroviario", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que la ocupación estimada en el mes de octubre ha sido del 92 por ciento, "una ocupación bastante buena que, evidentemente, va a caer sustancialmente".

En esta línea, ha esgrimido que "gracias a la alta velocidad", a la ciudad "llegan todos los días entre 10.000 y 12.000 personas", de las que "un mínimo de 3.000 que hacen noche aquí". "Todas estas cifras se van a ver mermadas, lo cual va a tener un impacto económico muy importante también en la ciudad de Sevilla", ha augurado.

"Viene ahora el Festival de Cine, viene la Navidad, viene Sicab... Eventos todos que van a ver reducido el número de visitantes", ha concluido.