El Puerto de Santa María (Cádiz) distingue a los policías que cumplen 25 de servicio con la Medalla a la Constancia

Foto de familia con los agentes de Policía Local de El Puerto que cumplen 25 de servicio con la Medalla a la Constancia. - AYTO.DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El Hospitalito de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha acogido este sábado la entrega de la Medalla a la Constancia a los agentes de la Policía Local que cumplen 25 años de servicio: "un reconocimiento al compromiso, la dedicación y la trayectoria de quienes han dedicado media vida a proteger y velar por la seguridad de la ciudad".

Este homenaje pone en valor su profesionalidad, su entrega al servicio público y el papel fundamental que desempeñan en la convivencia y protección de todos los portuenses, informa el Consistorio en una nota de prensa.

El acto, presidido por el teniente de alcalde de Presidencia del Ayuntamiento, Javier Bello, acompañado por el intendente principal de la Policía, David Viñuela, miembros del equipo de gobierno, familiares de los agentes y los galardonados, comenzó con un sentido homenaje al agente José Francisco Moreno Mora, quien falleció esta semana repentinamente, tras 37 años de servicio en el Cuerpo de Policía Local.

José Francisco, ingresado en julio de 1985 y oficial desde 1998, se jubiló hace dos años y medio. Todos los presentes guardaron un minuto de silencio en su memoria, reconociendo su dedicación, entrega y legado entre compañeros y ciudadanos.

La Medalla a la Constancia, recuperada por el Gobierno local en 2023, distingue a los agentes que cumplen un cuarto de siglo de servicio y "cuya trayectoria carece de notas desfavorables, reconociendo vocación, entrega y lealtad al servicio público". En 2024 no se celebró este acto por honor y respeto a la memoria del agente Sergio Alejo Gallardo, fallecido el 26 de septiembre de 2024, tras un accidente en acto de servicio.

El acto concluyó con las palabras de Bello, quien destacó "la trayectoria, constancia y entrega de los agentes, así como su contribución al bien común y a la seguridad de El Puerto de Santa María". Bello agradeció también a Jesús Garay y al intendente de la Policía "su trabajo para devolver el pulso de esta institución, fomentando la cooperación con el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y manteniendo el compromiso de servicio con los portuenses".

Asimismo, el concejal ratificó el compromiso del equipo de gobierno de Germán Beardo de seguir trabajando para fortalecer la estructura orgánica de la Policía, mejorar la escala técnica y recuperar progresivamente las plazas perdidas con el Plan de Ajuste, garantizando que la plantilla sea suficiente para cubrir descansos, conciliación y necesidades del servicio.

"Siempre desde la complicidad y cooperación, porque tenemos un reto común y vamos a hacer todo lo posible por mejorar continuamente", aseguró el edil.