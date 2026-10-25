El Puerto de Sevilla da luz verde a la nueva ordenanza para coordinar el tráfico marítimo y mejorar la navegación

Archivo - Varios buques de carga permanecen atracados en el muelle del Puerto de Sevilla - APS - Archivo

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha aprobado la 'Ordenanza reguladora para la coordinación del tráfico marítimo portuario'. Este documento reúne por primera vez todas las instrucciones técnicas y procedimientos relacionados con la operativa portuaria en las aguas de la zona de servicio del puerto y su ría.

La ordenanza, a la que ha dado luz verde el órgano portuario, contempla aspectos relativos al régimen de navegación, tanto en la dársena como en la zona exterior; la coordinación y control de la prestación de los servicios técnico-náuticos (practicaje, remolque y amarre); reglas de ordenación para la entrada y salida de buques, y las operaciones en condiciones climáticas adversas, detallan desde la APS.

La norma también agrupa la ordenación náutica del fondeadero mediante un sistema de control del tráfico y de comunicaciones con el objetivo de optimizar la eficiencia en el acceso marítimo al puerto.

Para su elaboración, la Autoridad Portuaria ha trabajado junto a la Capitanía Marítima de Sevilla, quien ha emitido informe favorable, al igual que el organismo público Puertos del Estado.

La aplicación de estas disposiciones se integrará en la actividad del Local Port Information Service (LPIS), el servicio que desde principios de año coordina y supervisa directamente las operaciones en la lámina de agua.