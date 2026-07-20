La quinta semana de 'Noches en los Jardines' en Sevilla afronta cinco nuevos conciertos "entre tradiciones musicales"

Archivo - Foto de archivo de concierto de la XXIV edición de Noches en los Jardines del Real Alcázar. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La XXVII edición de 'Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla' se celebra hasta el 19 de septiembre. De esta manera, la programación ha afrontado su quinta semana con cinco nuevos conciertos que tendrán lugar de martes a sábado del 21 al 25 de julio. En este sentido, el diálogo entre tradiciones musicales desde el jazz y el flamenco hasta las músicas del Mediterráneo y los vínculos entre la creación española y francesa, ha protagonizado una propuesta que vuelve a convertir los Jardines del Real Alcázar en un espacio de encuentro entre diferentes culturas y lenguajes musicales.

En cuanto al próximo martes 21 de julio, tendrá lugar la actuación de Pájaro Guitar Dúo formado por Andrés Herrera 'El Pájaro' y Raúl Fernández presentando 'Las Criaturas' el concierto para dos guitarras y voz que reúne composiciones propias y versiones de algunas de las canciones que han marcado su trayectoria. Además, el programa recorre un universo sonoro en el que confluyen el rock, el surf, el swing italiano y las músicas de raíz reinterpretados desde "un lenguaje personal forjado a lo largo de casi tres décadas de colaboración", según ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

En este contexto, con dos guitarras acústicas y una voz, el dúo alterna "momentos de intensidad rítmica con otros de mayor intimidad" e integrantes de proyectos junto a artistas como Pata Negra, Raimundo Amador, Silvio o El Lebrijano impulsaron el proyecto 'Pájaro' en 2012, una propuesta reconocida por su personalidad musical y su libertad creativa.

A su vez, el miércoles 22 del mismo mes actuará la saxofonista y compositora sevillana, Alicia Camiña, que presenta 'El jazmín de mi patio'. Se trata de un concierto inspirado en su último trabajo discográfico donde "el jazz dialoga con el flamenco desde una mirada personal", acompañada por la pianista Julia Dueñas Barragán y el baterista José Gómez ofrece un repertorio de composiciones propias en el que la improvisación, la libertad creativa y la tradición andaluza conviven con naturalidad.

Además, la artista ha sido formada en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla y en Berklee College of Music de Boston desarrollando actualmente su carrera entre España y Estados Unidos. De este modo, su anterior disco 'Somewhere in My Dreams' fue candidato a los Premios Grammy consolidando una trayectoria abierta al encuentro entre diferentes lenguajes musicales.

En esta línea, el jueves 23 actuarán el saxofonista Luís González Garrido y el pianista Orlando Bass presentando 'Génesis', un recital inspirado en su primer trabajo discográfico que explora los vínculos musicales entre España y Francia a través de obras de Albéniz, Debussy, Poulenc, Falla, Fabien Waksman y Fernande Decruck.

Asimismo, el programa recorre algunas de las principales corrientes musicales de los siglos XX y XXI que pone de relieve el diálogo artístico entre ambas tradiciones y la influencia que París ejerció sobre numerosos compositores. Igualmente, el dúo formado en 2022 desarrolla una destacada actividad concertística en Europa y ha actuado en escenarios y festivales de Francia e Italia, ofreciendo una propuesta mirada actual a un repertorio de gran riqueza expresiva donde tradición, modernidad e intercambio cultural conviven con naturalidad.

Respecto a el viernes 24 actuará Alxaraf con 'La cuerda de tres hilos', un concierto que "recorre el legado musical de las culturas que convivieron en Al-Ándalus". Por lo tanto, a través de canciones tradicionales y composiciones propias el trío establece un diálogo entre la tradición sefardí, la herencia árabe y el flamenco, resaltando los vínculos que durante siglos unieron las músicas del Mediterráneo. De este modo, integrado por Vicente Gelo al cante, Tino van der Sman a la guitarra flamenca y David Chupete a la percusión, Alxaraf nació en 2022 con el propósito de recuperar este patrimonio desde una mirada contemporánea, tras la publicación de su disco 'Éxodos' el grupo ha desarrollado una "destacada trayectoria internacional" reivindicando la música como espacio de encuentro entre culturas.

Por último, el sábado 25 actuarán la soprano Natalia Labourdette y el arpista José Antonio Domené que presentan 'Nuit d'étoiles', un recital dedicado al diálogo entre la canción popular española y la "chanson" francesa. El programa reúne obras de Ravel, Falla, Fauré, Debussy y Reynaldo Hahn evocando el ambiente artístico del París de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Por ende, la presencia del arpa aporta una "sonoridad singular que realza los matices de la voz y ofrece una nueva perspectiva sobre este repertorio" y desde 2020 ambos intérpretes han desarrollado un proyecto dedicado a la recuperación de obras para esta formación, presentado en festivales de toda España su propuesta, que combina rigor interpretativo, elegancia y sensibilidad en un recorrido por dos tradiciones musicales estrechamente vinculadas.