El quinteto Resonancia reúne dos obras de Robert Schumann y Dmitri Shostakóvich en Sevilla

Archivo - Imagen del quinteto Resonancia - TEATRO DE LA MAESTRANZA - Archivo

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala Manuel García del Teatro de la Maestranza acogerá el próximo 19 de mayo, el concierto de clausura del ciclo Alternativas de Cámara, en el que el quinteto Resonancia que ofrecerá un programa centrado en dos obras fundamentales de Robert Schumann y Dmitri Shostakóvich.

Según ha detallado la Maestranza en una nota de prensa, el quinteto con piano Resonancia está integrado por Sergey Maiboroda (violín I), Joan Andreu Bella (violín II), Salomé Osca (viola), Lourdes Kleykens (violonchelo) y Álvaro Mur (piano.

En cuanto al programa, el concierto incluirá el 'Quinteto para piano y cuerdas en sol menor, op. 57' de Shostakóvich y el 'Quinteto para piano y cuerdas en mi bemol mayor, op. 44' de Schumann, dos composiciones de "enorme complejidad técnica y gran intensidad expresiva", consideradas "piezas clave" del repertorio camerístico.

QUINTETO RESONANCIA

El Violín I, Sergey Maiboroda está considerado por los críticos como "uno de los violinistas jóvenes más virtuosos y carismáticos de su generación". Ha ganado varios concursos internacionales de Ucrania como el Arte del Siglo XXI de Kiev, Concurso Eugene Coca de Chisinau, en Moldavia y el Primer Premio en el Concurso Internacional de Llangollen, Reino Unido.

En cuanto al Violín II, Joan Andreu Bella, nacido en Alzira, Valencia en 1995, empezó con 4 años sus estudios de violín en la Societat Musical d'Alzira con Roger Alemany y posteriormente con Eustasi Enguix. También se forma con el violinista Jordi Albelda y en la Orquesta de Cambra Adagio.

En 2013 empieza sus estudios de grado superior en el Conservatorio Superior de Música de Valencia "Joaquín Rodrigo" con Mª Carmen Antequera y finaliza en el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid con Sergey Teslya.

Ha recibido distintos premios y reconocimientos entre ellos el Primer Premio en el Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes de la Ciutat de Xàtiva (2014) y desde 2016 participa como colaborador y miembro de orquestas como la JONDE, Orquesta Sinfónica Freixenet, European Union Youth Orchestra, la Orquesta Sinfónica de Madrid y la Orquesta de Valencia. Desde 2019 ocupa la plaza de 'violín I tutti' en la Orquesta del Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

En cuanto a la violista, Salomé Osca es natural Madrid en 1997, miembro de la Orquesta del Gran Teatre del Liceu de Barcelona desde 2021 y profesora de viola en la Fundación Conservatorio Superior del Liceu de Barcelona. Actualmente es además colaboradora de orquestas como Budapest Festival Orchestra y la Orquesta y Coro Nacionales de España.

Durante su carrera ha sido galardonada con el Primer Premio en el Concurso de Jóvenes Intérpretes Hazen (2007); Premio Barenreiter como finalista del Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España (2016); Primer Premio en el XII Concurso de Cámara Higini Anglès y Segundo Premio en el Concurso de Cámara Ciudad de Barcelona, como integrante de Amika Kvartet.

La violonchelista, Lourdes Kleykens, nacida en 1995 en Gandia (Valencia) que es miembro de la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceu de Barcelona desde 2021. Comenzó los estudios de violonchelo en Valencia, actuando de joven, también como solista con la Orquesta Adagio y la del Conservatorio Josep Climent de Oliva.

Ganadora del concurso Luthiers Clar 2018 donde obtuvo su arco del Luthier Robert Ames de Nueva York y del primer premio del Concurso de Primavera en la Modalidad de Cuerda de la Universidad de Barcelona en 2017. En el ámbito orquestal ha formado parte de diversas orquestas jóvenes tanto nacionales como internacionales y ha colaborado profesionalmente en orquestas como la Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS) o la Orquesta de Cámara del Penedès. Actualmente reside en Barcelona y es miembro Tutti de la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceu, donde realiza ocasionalmente las funciones de asistente de solista y solista.

Por último, el pianista Álvaro Mur, es considerado "una de las jóvenes promesas del pianismo español" con numerosos premios que avalan su trayectoria nacional e internacional: Primer Premio y Premio EMCY del 90º Concurso Juventudes Musicales de España, Primer Premio en '2020 Bonn' Grand Prize Virtuoso International Music Competition, Silver Star en Music & Stars Awards 2020, Primer Premio en el Festival Internacional de Piano Guadalquivir.

Asimismo, el músico nacido en Ceuta ha ganado el Primer Premio en el Concurs Internacional de Música Antoni Besses, Primer Premio en el III Piano Meeting Ourense, Premio del Público y Premio 'Jardí dels Tarongers' en el Concurs Internacional de Música de Les Corts, Segundo Premio en el III Concurso Internacional de Piano Ciudad de Sevilla 'Julio García Casas' y una larga lista de galardones y becas como la concedida por el proyecto Music4Rom en el Colegio de España de Paris.

Con un amplio repertorio para piano y orquesta en constante crecimiento, ha recibido invitaciones para actuar junto a la Orquesta Sinfónica de RTVE, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla con Juventudes Musicales de Sevilla, Coro del Teatro Villamarta, la Joven Orquesta Mediterránea, bajo la batuta de directores como Michael Thomas, Félix Ardanaz, José Miguel Román, Alejandro Muñoz y Jesús Alonso Cuesta.

En el ámbito pedagógico, Álvaro ha impartido cursos de técnica e interpretación pianística en diferentes conservatorios de la geografía española. Su afán por compartir el conocimiento e inspirar a los jóvenes le ha llevado a realizar conciertos didácticos y charlas, especialmente en colaboración con el Concurso Internacional de Música María Canals.

Por otro lado, debido a su interés por la música contemporánea, mantuvo contacto con el compositor Joan Guinjoan para trabajar y estudiar su obra y ha recibido obras para su estreno por parte de Hugo Gómez Chao y Luis Román Cárdenas.