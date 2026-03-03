Quirónsalud advierte que uno de cada dos sevillanos sufre sobrepeso y que "la tendencia no se prevé que se revierta"

El especialista del Servicio de Cirugía de la Obesidad del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, Isaías Alarcón del Agua. - HOSPITAL QUIRÓNSALUD INFANTA LUISA

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El especialista del Servicio de Cirugía de la Obesidad del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, Isaías Alarcón del Agua ha advertido, con motivo del Día Mundial de la Obesidad que se celebra este miércoles, 4 de marzo, de que uno de cada dos adultos vive en Sevilla con sobrepeso u obesidad. Además, ha alertado de que "el futuro no es más alentador", ya que actualmente "no hay previsión de que esta tendencia vaya a revertirse".

En una nota, el especialista ha subrayado que perder peso "no es solo un desafío estético ni una cuestión de no estar obeso", sino que implica "concienciar sobre la necesidad de reducir los efectos de la obesidad en distintos ámbitos, como el cardiovascular, endocrino, osteoarticular, la fertilidad y la calidad de vida"

Según las cifras más recientes del Ministerio de Sanidad de 2023, la prevalencia de obesidad en la población adulta andaluza (mayores de 18 años) alcanza aproximadamente el 16,7%, un porcentaje sensiblemente más alto que la media española (15,2%). Estos datos muestran que tanto hombres como mujeres en Andalucía presentan índices "preocupantes" de obesidad, con implicaciones directas en el riesgo de sufrir enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, hipertensión o patologías cardiovasculares.

Asimismo, el informe de seguimiento anual de la Estrategia de Promoción de Vida Saludable en Andalucía (Epvsa), que impulsa la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ofrece una radiografía de los hábitos de vida de la población andaluza a partir de los datos de la VI Encuesta Andaluza de Salud 2023.

En la población adulta, los indicadores muestran una adherencia reducida a la dieta mediterránea: sólo el 18,3% cumple con los criterios, con mejores cifras entre las personas mayores y aquellas con estudios universitarios, al tiempo que la práctica de actividad física también es limitada, ya que sólo un 9,5% de la población adulta realiza entrenamiento físico varias veces por semana, con "una clara diferencia de género a favor de los hombres".

En cuanto a Sevilla los datos "no son mejores", ha apuntado el centro, ya que de una investigación del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), a partir de la información recogida en 2020 para la Encuesta ENE-Covid, se desprende que más de la mitad de los adultos sevillanos tienen exceso de peso.

En concreto, uno de cada dos personas vive en Sevilla con sobrepeso y obesidad. En concreto, la citada investigación sobre obesidad en adultos refiere que el 35,3% de los mayores de 18 años en Sevilla tiene sobrepeso y un 23% padece obesidad.

"PREOCUPACIÓN" EN LA POBLACIÓN INFANTIL

El experto Alarcón del Agua ha lamentado que "el futuro no es más alentador" porque, en la actualidad, "no hay previsión de que esto vaya a revertir", ya que la situación entre la población infantil y adolescente también es motivo de "preocupación".

En la provincia de Sevilla, alrededor de uno de cada diez niños y adolescentes tiene obesidad, con cifras adicionales que muestran que más del 30% de los menores presenta exceso de peso general (incluyendo sobrepeso y obesidad), por lo que, para el cirujano de la obesidad, es fundamental acciones preventivas tempranas para evitar que estos patrones se mantengan o se agraven en la edad adulta.

Así las cosas, el doctor ha apuntado a la cirugía como la opción que mayor efectividad ha demostrado a largo plazo en comparación con otros tratamientos, sobre todo en grandes obesidades mórbidas. "Una vez decidido que la cirugía es la mejor opción, existen varias técnicas seguras que específicamente nos permiten diseñarla como un traje individual para cada paciente en función de diferentes factores --edad, Índice de Masas Corporal (IMC), patología concomitante, diabetes, reflujo, entre otros-", ha añadido.

Para ello, a su juicio, es imprescindible la valoración de cada paciente por un equipo multidisciplinar --médico internista, endocrino, nutricionista, psicólogo, cirujano bariátrico--, en consenso con el paciente, para determinar la mejor opción real y viable para perder, y, sobre todo, mantener la bajada de peso, siendo la cirugía "la más reseñable una vez agotadas el resto de opciones terapéuticas individualizadas en cada paciente".