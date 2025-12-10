Quirónsalud Sevilla imparte un taller sobre cómo afrontar el duelo en Navidad para ayudar a gestionar la situación

Quirónsalud imparte un taller sobre el duelo en Navidad. - QUIRÓNSALUD SEVILLA

SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Psicooncología del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla, liderada por la doctora Raquel Calero, señala que la Navidad amplifica emociones como la tristeza, la injusticia o la rabia tras una pérdida de un ser querido reciente por el contraste de la expectativa social de agradecer y celebrar estas fechas.

Según explica la doctora, la pérdida de un ser querido, sobre todo las recientes, suponen un desafío para el que las sufre en cualquier momento del año, si bien las Navidades son fechas sensibles donde se intensifican las ausencias por los eventos festivos que compartimos con familia, amigos y compañeros, destaca el centro hospitalario en un comunicado.

"Si, además, son las primeras después del fallecimiento del ser querido, esa sensación de pérdida y tristeza se amplifica y da paso a lo que llamamos 'disonancia cognitiva' por el contraste de la expectativa social de agradecer y celebrar la Navidad", añade la doctora.

En este sentido, por quinto año consecutivo, la psicóloga del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa imparte este jueves el taller 'Es Navidad y en casa hay una silla vacía. La experiencia del duelo en Navidad', en el salón de actos del centro hospitalario, de 18,00 a 19,30 horas, dirigido a personas adultas, en general, y, en particular, a personas con pérdidas recientes y sus acompañantes, con acceso libre y gratuito hasta completar aforo.

Y es que, para Raquel Calero es importante "no naturalizar" la intensificación de emociones como la tristeza, la injusticia o la rabia, porque de ellas derivan otras "más complejas" como la angustia, la anhedonia o la apatía y "su persistencia puede dar lugar a cuadros clínicos como la depresión".

Durante el taller, hará un recorrido por el afrontamiento de las pérdidas desde la infancia hasta la actualidad. "Desde una intervención psicosocial y espiritual específica, se ofrece herramientas que ayuden a gestionar emociones disruptivas, validando la expresión emotiva y el recuerdo para dar paso al legado emocional que han dejado las personas que ya no están", apunta.

Al respecto, la psicóloga insiste cada año en que "hay que pedir acompañamiento desde la vulnerabilidad del que lo sufre y ofrecer acompañamiento desde el que lo acompaña", ya que, a su juicio, es fundamental "evitar el aislamiento porque el dolor no desaparece, pero se amortigua si lo acompañamos".

"Ese acompañamiento debe siempre validar y legitimar todo lo que siente el doliente desde la aceptación y el respeto", indica. No hay que subestimar el duelo. "Las pérdidas tienen un impacto psicoemocional y físico directo en la persona que la sufre, ya que altera el ciclo sueño-vigilia, la pauta alimentaria y desajusta emocionalmente", afirma la doctora, quien incide en que, si esto se sostiene en el tiempo y no se gestiona, "puede favorecer la aparición de dolencias médicas".