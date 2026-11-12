Reabierta la Avenida de la Constitución de Sevilla tras la detonación controlada de la mochila sospechosa

Un agente del Tedax, al fondo, con la maleta detonada por seguridad tras un aviso de bomba en la Avenida de la Constitución.- Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Avenida de la Constitución de Sevilla ha quedado reabierta este jueves, 12 de noviembre, tras ser acordonada por la Policía Nacional debido al hallazgo de una mochila sospechosa en la parada del Archivo de Indias del Metrocentro de la ciudad, cuya peligrosidad por el riesgo de explosivos ha quedado descartada tras una detonación controlada.

Esta explosión ha sido llevada a cabo por los agentes de la unidad de Tédax, técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos, y de acuerdo con el protocolo aplicado en estos casos, tal y como han confirmado fuentes del operativo a Europa Press.

Por el momento, estas mismas fuentes han indicado que podría haberse tratado de una falsa alarma, dado que la alarma se produjo tras el aviso de un alertante que advirtió de una mochila abandonada.

El dispositivo de la Policía Nacional ha contado con un amplio despliegue policial desde primera hora de la presente jornada, cuando se recibía una alerta por estos hechos.

En concreto, quedaba cerrado el paso desde la Plaza Nueva hasta la Puerta de Jerez.