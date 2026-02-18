Reabre la Capilla Real de la Catedral de Sevilla con el regreso al culto de la Virgen de los Reyes

La Virgen de los Reyes, repuesta al culto tras la reapertura este miércoles, 18 de febrero, de la Capilla Real. - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Sevilla ha reabierto este miércoles la Capilla Real tras su restauración, con lo que regresa al culto la Virgen de los Reyes, que ha sido sometida, junto al Niño, a una intervención; y lo ha hecho coincidiendo con la celebración del Miércoles de Ceniza.

En este sentido, la visita a la patrona de la Archidiócesis de Sevilla estará abierta hasta la finalización de la Misa de Ceniza, a las 20,00 horas en el Trascoro, que preside el arzobispo, monseñor José Ángel Saiz Meneses.

El acceso a la Capilla Real se realiza por la Puerta de las Campanillas, y se permite a los fieles subir hasta los pies de la Virgen. Tras la misa, el prelado hispalense, junto a los concelebrantes y los fieles se dirigirán en procesión hacia la Capilla Real para el cántico de la Salve y la reapertura oficial de la capilla. A partir del jueves, 19 de febrero, volverán las misas a esta capilla en su horario habitual.

Los trabajos en la Capilla Real se han centrado en el retablo barroco que preside la Virgen de los Reyes, obra de Luis Ortiz de Vargas realizada entre 1643 y 1649, así como en el baldaquino, la urna relicario de San Fernando, los retablos laterales del Ecce Homo y San Antonio, y otros elementos como credencias y lámparas.

Las actuaciones han incluido labores de limpieza, consolidación y control ambiental, aplicando criterios de mínima intervención y técnicas especializadas que respetan los materiales originales. Durante este proceso han salido a la luz restos de antiguas decoraciones, colores originales y huellas de distintas fases constructivas, aportando información clave sobre el aspecto primitivo del retablo y su evolución.

Asimismo, el Cabildo catedralicio informa que para la eucaristía de las 20,00 horas el acceso será por las puertas de San Miguel y de Palos una hora antes. La misa se podrá seguir también a través de YouTube.

INTERVENCIÓN CONSERVATIVA DE LA PATRONA

La Virgen de los Reyes regresa al culto tras su retirada para la restauración el pasado 23 de enero. Durante este tiempo, ha sido somentida, también la talla del Niño Jesús, a una revisión e intervención de mantenimiento dentro de las tareas habituales de conservación preventiva de la Catedral.

Los trabajos han sido ejecutados por el restaurador Enrique Gutiérrez Carrasquilla, quien también ha llevado a cabo también el estudio y la documentación fotográfica de todo el proceso.

La intervención ha contemplado la eliminación de las manchas de carmín existentes en las manos de la Virgen, así como la reintegración de los desgastes por abrasión detectados en esta zona, "producidos principalmente por los tradicionales besamanos".

El Cabildo Catedral ha indicado que se ha actuado sobre las pérdidas de policromía ocasionadas por el roce de alfileres en la zona de las sienes y se ha procedido a la fijación de aquellas capas pictóricas "que presenten alteraciones, con el fin de asegurar su estabilidad".

En lo que respecta a la imagen del Niño, se ha realizado una reintegración puntual de las pérdidas de policromía observadas.