Reabren los Jardines del Real Alcázar de Sevilla y regresa el ciclo de conciertos, con medidas de prevención

Un empleado de seguridad cierra la puerta de acceso al parque de María Luisa. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Jardines del Real Alcázar, cuyo cierre preventivo se decretó el pasado jueves 4 de septiembre tras la aparición de varias aves muertas, han reabierto este viernes, aproximadamente a las 16,00 horas según han confirmado fuentes municipales a Europa Press, con medidas preventivas frente al foco de gripe aviar que estos días ha afectado a varios espacios de la capital hispalense.

Según ha informado el Consistorio en sus redes sociales, también se recuperan las actividades del ciclo de conciertos 'Las noches de los jardines del Alcázar', que habían quedado suspendidas tras decretar el cierre del espacio.

El Ayuntamiento ha detallado que la reapertura se realizará adoptando medidas de prevención conforme al protocolo de la Junta de Andalucía. Por ello, el Jardín del Príncipe permanecerá acotado por ser la zona con mayor concentración de aves y la cafetería del espacio reabrirá este sábado, aunque sin veladores.