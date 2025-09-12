Reabren el Parque de María Luisa (Sevilla) tras un día de cierre y la aplicación de las medidas del protocolo

Un empleado de seguridad cierra la puerta de acceso al parque de María Luisa. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha reabierto las puertas del Parque de María Luisa un día tras su cierre, decretado de forma preventiva el pasado jueves tras la aparición de cinco patos muertos, y la aplicación de medidas del protocolo frente a la gripe aviar supervisadas por la Junta de Andalucía.

Según ha informado el Consistorio en su cuenta oficial de 'X', se han limpiado y desinfectado los estanques de la zona, reforzado la vigilancia, vallado zonas sensibles, controlado la recogida de aves y colocado cartelería informativa con recomendaciones al público.

La reapertura se suma a la llevada a cabo hace unas horas en los Jardines del Real Alcázar, cuyo cierre preventivo se decretó el pasado jueves 4 de septiembre tras la aparición de varias aves muertas y ha reabierto este viernes, aproximadamente a las 16,00 horas.

Además, su reapertura ha permitido recuperar las actividades del ciclo de conciertos 'Las noches de los jardines del Alcázar', que habían quedado suspendidas tras decretar el cierre del espacio.