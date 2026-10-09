El Real Alcázar de Sevilla acoge el estreno de la propuesta artística y escénica 'Fauno'

Imagen de familia de la presentación de la propuesta escénica 'Fauno' en el Real Alcázar de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado este viernes que el Real Alcázar se convertirá los próximos 16 y 17 de octubre, a las 21,00 horas, en el escenario del estreno de 'Fauno', una "ambiciosa" creación escénica que reúne danza, música sinfónica, canto y dramaturgia en una propuesta artística de vocación internacional.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, el Patio de la Montería acogerá esta producción, concebida como una obra de nueva creación nacida en Sevilla y que encuentra en uno de los espacios patrimoniales más singulares de la ciudad un marco escénico plenamente integrado en su propuesta artística.

En este sentido, el vicepresidente del Patronato del Real Alcázar, Juan Bueno, ha destacado que "el Real Alcázar no es únicamente uno de los grandes símbolos patrimoniales de Sevilla, sino también un espacio vivo, abierto a la cultura y a la creación contemporánea".

"Con Fauno damos un paso más en esa vocación de convertir nuestro patrimonio en escenario para grandes propuestas artísticas. Queremos que los sevillanos sean protagonistas de una creación artística de primer nivel que nace en nuestra ciudad y que encuentra en el Real Alcázar el escenario perfecto para proyectarse al mundo", ha trasladado.

Asimismo, el Ayuntamiento ha expuesto que Fauno es un nuevo ballet sinfónico-lírico con música y textos líricos de Manuel Marvizón Carvallo, inspirado en el relato El Fauno Encendido o los Sueños de Laura, de Francisco Infante Florido, con adaptación y dramatización de José Antonio Francés.

La dirección musical correrá a cargo de Francisco Javier Gutiérrez Juan, mientras que la coreografía y el papel protagonista del Fauno corresponden a Sergio Bernal, una de las grandes figuras españolas de la danza con reconocimiento internacional.

El elenco de bailarines se completa con Miriam Mendoza, en el papel de Laura; José Manuel Benítez, como Rafael, y María Gómez, que interpreta a Carmen. La dimensión vocal contará con la participación de la soprano Rocío Ignacio, como voz de Laura; el tenor Andrés Sánchez Joglar, como voz de Rafael, y Esperanza Garrido, como voz flamenca de Carmen. La voz del Fauno tendrá, por su parte, una dimensión coral a través de la participación del Coro de la Asociación Amigos del Teatro Maestranza.

Asimismo, Juan Bueno ha manifestado que "la elección del Real Alcázar como escenario de Fauno responde a una concepción artística en la que el patrimonio deja de ser un mero telón de fondo para integrarse plenamente en la narración".

"La arquitectura del Patio de la Montería, dialogarán con una historia en la que se entrelazan mito, naturaleza y realidad. El propio espacio monumental se incorpora así a la dramaturgia y adquiere una dimensión protagonista", ha detallado.

La obra cuenta la historia de Laura y Rafael, dos jóvenes enamorados cuyo destino cambia cuando Laura se adentra en el territorio del Fauno y bebe de una fuente maldita. A partir de ese momento se desencadena un conflicto marcado por el deseo, la tentación y la lucha entre la atracción del Fauno y el amor de Rafael, mientras Carmen ejerce como figura protectora y guía.

El espectáculo aborda cuestiones universales como el amor, el deseo, la culpa, el sacrificio, el perdón y la redención, a través de una partitura que combina la tradición sinfónica con elementos vinculados a la cultura andaluza y flamenca desde una perspectiva contemporánea.

Para Juan Bueno, "esta producción demuestra también que nuestro patrimonio puede dialogar con la creación contemporánea y convertirse en un espacio para propuestas artísticas capaces de trascender nuestras fronteras".

A su juicio, "Sevilla tiene una capacidad extraordinaria para unir patrimonio, cultura y creación". "Fauno representa precisamente esa combinación: una obra de gran ambición artística, un espacio único en el mundo y una ciudad que vuelve a demostrar que está preparada para acoger y generar cultura de primer nivel", ha señalado el delegado.

Con el objetivo de hacer partícipe a los vecinos de Sevilla de este estreno, el Patronato del Real Alcázar de Sevilla ofrecerá mil invitaciones gratuitas para los sevillanos, 500 para cada una de las dos funciones. Las invitaciones estarán destinadas exclusivamente a personas nacidas o residentes en Sevilla y tendrán carácter nominal y unipersonal, por lo que cada entrada estará vinculada a la identidad de su beneficiario.

La distribución se realizará de la siguiente manera. Para la función del viernes 16 de octubre, las invitaciones podrán retirarse el lunes 12 de octubre, a partir de las 18:00 horas, en la taquilla del Real Alcázar de Sevilla.

Por otro lado, para la función del sábado 17 de octubre, las invitaciones podrán retirarse el martes 13 de octubre, a partir de las 18,00 horas, igualmente en la taquilla del Real Alcázar. Se pondrán a disposición 500 invitaciones para cada función. Las entradas serán gratuitas, nominales y unipersonales. Será necesario acreditar que se ha nacido o se reside en Sevilla para poder acceder a estas invitaciones. Cada invitación dará acceso exclusivamente a la función y fecha que correspondan.

"Queremos que esta oportunidad llegue a los sevillanos y que puedan disfrutar de manera gratuita de un espectáculo excepcional en un lugar igualmente excepcional. El Real Alcázar pertenece a todos los sevillanos y nuestra responsabilidad es seguir haciendo de este patrimonio un espacio vivo, accesible y vinculado a la cultura", ha subrayado Juan Bueno.

Con Fauno, el Real Alcázar continúa reforzando su dimensión como espacio de difusión cultural y escenario de grandes acontecimientos, combinando la protección y puesta en valor del patrimonio con una programación capaz de atraer a creadores, artistas y propuestas de relevancia nacional e internacional.