Real Alcázar de Sevilla acoge desde octubre una nueva edición de Naturaleza Encendida, inspirada en la boda de Carlos V

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Alcázar de Sevilla acogerá desde el 30 de octubre y hasta el 15 de marzo la tercera edición del espectáculo de luces y sonido 'Naturaleza Encendida', que este año rinde homenaje con un programa que recibe el título de 'Arras' al quinto centenario de la boda entre Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en el mismo enclave en marzo de 1526.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el evento recreará los siete arcos triunfales que se levantaron en la ciudad para la ocasión y cada uno de los siete espacios en los jardines estará dedicado a una virtud regia: Prudencia, Fortaleza, Clemencia, Paz, Justicia, Fe y Gloria.

Además del espectáculo de luces, también estarán disponibles ideoproyecciones, efectos visuales y sonoros, fábulas originales de carácter contemporáneo y simbólico, así como la puesta en valor de elementos arquitectónicos clave como la Puerta de Marchena, el Cenador del León o la Fuente de la Fama, que se iluminarán digitalmente.

De igual forma, 'Arras' contará con una banda sonora original y recursos tecnológicos "de última generación".

Por su parte, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha agradecido a la promotora responsable de la producción del proyecto 'LetsGo' su trabajo en un espectáculo de "primer nivel", sobre el que ha apostillado que este año "adquiere una dimensión aún más especial" al tomar como inspitación la boda de Carlos V al ser, a su juicio, "un acontecimiento que marcó para siempre" la memoria colectiva de la ciudad.

El Consistorio ha recordado que las entradas están disponibles a través de la web oficial de 'Naturaleza Encendida'. Además, los sevillanos y empadronados en la provincia cuentan con un descuento especial.