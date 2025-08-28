Real Alcázar de Sevilla adjudica dos contratos de conservación en la Biblioteca del Maestre y el Estanque de Mercurio

Archivo - El estanque de Mercurio, en el inicio de sus obras de rehabilitación en 2023. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Alcázar de Sevilla ha adjudicado dos nuevos contratos dentro de su programa de conservación encabezado por su directora gerente, Ana Jáuregui. El primero corresponde al Servicio de decoración de la Biblioteca del Maestre, con un importe de 18.039,95 euros y un plazo de ejecución de dos meses, mientras que el segundo refiere al Servicio de elaboración y redacción del proyecto de conservación y restauración del conjunto escultórico central del Estanque de Mercurio, con una inversión de 74.489,83 euros y un plazo de ejecución de siete meses.

Según ha informado el Consistorio en una nota, en la Biblioteca del Maestre se intervendrá en el tapizado y tratamiento del mobiliario, alfombras y elementos decorativos de la sala, y completa las actuaciones previas en este espacio, donde ya se realizaron trabajos de reparación de cubierta, pintura, limpieza y conservación del artesonado.

En el caso del Estanque de Mercurio, el contrato contempla la redacción del proyecto y la dirección técnica de la futura restauración de este conjunto escultórico central. Ambos contratos han sido adjudicados a las empresas 'Red House Art S.L.' y 'Patrimoni 2.0 Consultors S.L.', respectivamente.

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha destacado que los trabajos en el Real Alcázar "no solo protegen y ponen en valor del legado histórico, sino que también garantizan que este conjunto monumental pueda disfrutarse en las mejores condiciones por los sevillanos y por quienes visitan esta ciudad".

Asimismo, el delegado ha subrayado que "la gestión responsable y rigurosa de los recursos municipales permite acometer proyectos de gran calado, como los que han sido anunciados, y continuar con la batería de restauraciones que ya está en marcha en distintos puntos del Real Alcázar, como el Cenador de Carlos V, el Salón Alto del Apeadero o la Puerta del Apeadero, entre otros".