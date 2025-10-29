El Real Alcázar termina la restauración y mejora de la Biblioteca del Maestre

El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, visita la remodelación de la Biblioteca del Maestre del Real Alcázar - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Alcázar de Sevilla ha concluido este miércoles los trabajos de restauración y mejora de la Biblioteca del Maestre. Las actuaciones completan una intervención integral que ha estado destinada a "devolver el esplendor, respetando el valor histórico y adecuando el espacio a las necesidades actuales de uso institucional".

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, las intervenciones se han desarrollado en dos fases. Por un lado, dentro de los contratos de servicios de restauración y mantenimiento del conjunto palaciego, se ha llevado a cabo la limpieza y restauración del artesonado de madera policromada y del friso de yeserías que remata la parte superior de las paredes. Asimismo, se ha procedido al repintado de los paramentos en un tono más suave y uniforme, que realza la belleza de los elementos decorativos originales.

En materia de iluminación, se ha instalado una luz cálida en la lámpara principal y un nuevo sistema de iluminación perimetral LED, situado entre el friso de yesería y la cornisa del artesonado. Este sistema se activa mediante un sensor de movimiento, garantizando así un uso más eficiente y sostenible de la energía.

En paralelo, el Real Alcázar ha impulsado un contrato específico de servicios de decoración, que ha permitido la restauración de la alfombra, la mesa central y las librerías, así como el retapizado y restauración de las sillas y el sofá originales. Este trabajo ha incluido también la definición del nuevo color de las paredes y el diseño de recuadros decorativos inspirados en los colores corporativos del Real Alcázar, donde en un futuro se colocarán obras de arte seleccionadas.

Estas actuaciones completan una intervención integral que ha devuelto a la Biblioteca del Maestre su esplendor, contando con la ayuda de profesionales especializados en este tipo de intervenciones, respetando su valor histórico y adecuando el espacio a las necesidades actuales de uso institucional.

Por su parte, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha destacado la importancia de esta actuación y ha declarado que es "un nuevo ejemplo del compromiso del Ayuntamiento de Sevilla y del Patronato del Real Alcázar con la conservación de nuestro patrimonio". "Cada actuación que emprendemos busca equilibrar el respeto por la historia con la mejora funcional de los espacios, garantizando su preservación y puesta en valor para las generaciones futuras", ha subrayado.

Asimismo, Bueno ha añadido que el Real Alcázar "continúa avanzando en un plan de conservación continua, que abarca no solo las zonas más visitadas, sino también aquellos espacios de uso interno que forman parte esencial del conjunto histórico".