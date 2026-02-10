Reanudada al completo la línea Sevilla-Cádiz tras la retirada de un poste de electrificación

Trenes en la Estación de Sevilla-Santa Justa durante el plan alternativo de transporte por la suspensión de la línea Madrid-Andalucía. - María José López - Europa Press

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha confirmado este martes el restablecimiento de la línea ferroviaria Sevilla-Cádiz, por lo que el operador de transporte ferroviario puede poner en servicio sus trenes de Cercanías, Media y Larga Distancia al completo.

A las 14,43 horas de este martes se han terminado de retirar los cables anexos al poste de electrificación de Endesa por operarios de dicha empresa y reparados los desperfectos en la infraestructura ferroviaria por parte de Adif.

De esta forma, queda de nuevo en servicio el trayecto entre las estaciones de Las Cabezas de San Juan y Lebrija (Sevilla). La línea de tren Sevilla-Cádiz llevaba desde este sábado, 7 de febrero, bloqueada por la caída de un poste eléctrico sobre la vía.