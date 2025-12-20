Reconocida la doctora en Historia de América Enriqueta Vila Vilar con la rotulación de un parque en Nervión (Sevilla)

La doctora en Historia de América Enriqueta Vila Vilar y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el parque rotulado con el nombre de la reconocida figura intelectual sevillana. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este sábado la rotulación del Parque Enriqueta Vila Vilar, situado junto al colegio Santa Joaquina de Vedruna, en el Distrito Nervión, en un acto de reconocimiento a "una de las figuras intelectuales más destacadas de la ciudad y referente internacional en la Historia de América".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, durante su intervención, el alcalde ha subrayado que "Sevilla es una ciudad mejor porque uno de sus espacios públicos llevará para siempre el nombre de una de sus vecinas más brillantes, la doctora en Historia de América Enriqueta Vila Vilar". Con esta denominación, ha señalado el primer edil, "Sevilla une su larga historia con su rico pasado americanista y rinde homenaje a una de las personas que mejor ha sabido explicar la historia de Sevilla y de América".

Por su parte, el Sanz ha destacado la trayectoria académica de Enriqueta Vila Vilar, a la que ha definido como "maestra en mayúsculas y una de las grandes eminencias en el mundo de la Historia de América", al tiempo que ha considerado que "decir Enriqueta Vila Vilar es hablar de fiabilidad, análisis crítico, ciencia y rigor, valores que han marcado toda su obra investigadora y docente".

Asimismo, el alcalde ha concretado también el "profundo vínculo vital y emocional de la historiadora con Sevilla". Nacida en la calle Zaragoza en 1935, pasó su infancia en el entorno del Prado de San Sebastián y, desde 1963, ha residido en Nervión, barrio en el que vive desde hace casi seis décadas y junto al cual actualmente se ubica este parque que lleva su nombre. Acerca de ella, ha explicado que se trata de una mujer "profundamente sevillana, que ha dedicado toda su vida a sus grandes pasiones: Sevilla, la historia, América y su familia".

En su intervención, Sanz valorado el pensamiento americanista de Vila Vilar, y ha precisado que, en sus propias palabras, "América no se entiende sin España, sin Andalucía y, muy especialmente, sin Sevilla, del mismo modo que Sevilla no se entiende sin Andalucía, España y América". En este sentido, ha enmarcado este homenaje en la vocación histórica de la ciudad como puente entre Europa y América, desde la Exposición Iberoamericana de 1929 hasta el próximo Centenario.

En relación, ha indicado también su compromiso público y su vocación de servicio, que la llevaron a ser concejal del Ayuntamiento de Sevilla entre 1987 y 1995 y delegada de Cultura entre 1991 y 1995. Igualmente, ha destacado su carácter pionero y su "amplia labor institucional", tanto en entidades sevillanas como nacionales e internacionales, así como los "numerosos reconocimientos recibidos", entre ellos las Medallas de Oro de Andalucía, de la provincia de Sevilla y de la ciudad de Sevilla.

"Enriqueta, como todas las grandes personas, siempre ha estado alejada de vanidades y no quería que se le quitara el nombre a nadie para ponérselo a una calle", ha explicado Sanz, motivo por el que su ciudad le "rinde homenaje en este parque", junto al que ha vivido durante las últimas seis décadas.

Finalmente, el alcalde se ha dirigido a la propia Vila Vilar y ha declarado que "Sevilla te da las gracias poniéndole tu nombre a uno de sus parques, porque esta ciudad está muy orgullosa de ti, de la mayor americanista sevillana, de la historiadora que ha contado nuestro rico pasado al mundo entero".