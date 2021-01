El rector de la Hispalense pide una financiación que "asegure la estabilidad" porque las universidades están "al límite"

Toma de posesión del rector de la US, Miguel Ángel Castro, presidida por el presidente de la Junta, Juanma Moreno

Toma de posesión del rector de la US, Miguel Ángel Castro, presidida por el presidente de la Junta, Juanma Moreno - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Miguel Ángel Castro ha tomado posesión de su cargo en un acto presidido en San Telmo por el presidente de la Junta de Andalucía

SEVILLA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha tomado este miércoles posesión de su cargo en un acto presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Palacio de San Telmo, en el que ha demandando un modelo de financiación que "asegure la estabilidad económica en el próximo futuro", toda vez que ha añadido que el sistema universitario público andaluz, en general, y la US, en particular, "han alcanzado una tensión financiera muy elevada y se encuentra al límite de sus posibilidades".

El rector ha iniciado su discurso realizando un homenaje a las víctimas de la pandemia y lanzado un ofrecimiento al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que cuente con la US en esta etapa de vacunación. "Nos ponemos a disposición para formar, para administrar y para colaborar donde se nos requiera", ha resaltado Castro.

Seguidamente, y tras comprometerse a cumplir con sus obligaciones "desde la máxima humildad, con el mayor espíritu de sacrificio y la entrega absoluta propia de un servidor público", ha indicado que la situación actual requiere de alianzas entre instituciones y en este contexto ha resaltado que "el proyecto que vamos a desarrollar en la Universidad de Sevilla quiere aportar en ese camino y quiere poner a disposición de la sociedad todo su capital, sus recursos y sus ideas para abordar los grandes retos de este tiempo".

De este modo, ha enumerado y profundizado en los principales retos que se ha marcado en esta segunda etapa como rector de la US. El primero es la formación, y en este apartado se trabajará para ampliar las posibilidades formativas del catálogo de titulaciones con un marcado enfoque internacional al tiempo que impulse un modelo educativo orientado a la inserción laboral.

"Debemos y podemos liderar desde Andalucía la construcción del sistema de titulaciones conjuntas en el Espacio Europeo de Educación Superior y, para ello, la Agencia Andaluza del Conocimiento deberá jugar un papel protagonista y trascendente en el proceso", ha aseverado. Igualmente, Castro ha apuntado que la US ha acordado con la Confederación de Empresarios y con las principales centrales sindicales "trabajar conjuntamente para ofertar un potente catálogo de titulaciones que fomente y promueva la formación continua y el reciclaje formativo de las personas".

El segundo reto es la investigación y la transferencia y en este punto ha explicado que la US desarrollará "un plan específico de captación de fondos europeos y nacionales en las convocatorias competitivas, que aumente los resultados que hemos alcanzado en nuestra primera etapa, y apostaremos por el fomento de solicitudes de captación de talento investigador. Además, trabajaremos en la proposición de proyectos de colaboración público privadas alineándonos con los Planes de Activación Económico y Social locales, regionales y nacionales".

En este contexto, el rector ha destacado que próximamente se firmará un Pacto Universidad Ciudad alineado con las líneas estratégicas de desarrollo de la Universidad de Sevilla y el Ayuntamiento de la ciudad.

El siguiente reto al que ha hecho referencia ha sido la cultura y patrimonio, del que ha propuesto "seguir siendo la institución protagonista de la generación de la cultura, en el entendimiento de que es ésta el verdadero motor del desarrollo y del bienestar social". Aquí, ha avanzado la idea de poner en marcha "nuestro proyecto museístico que nos debe situar en el conjunto de las principales universidades históricas europeas".

Para poder alcanzar estos retos, el rector de la Universidad de Sevilla ha reconocido que se necesita estabilidad económica y ha lanzado un mensaje directo al presidente de la Junta demandando un modelo de financiación que "asegure la estabilidad económica en el próximo futuro". Para Castro, el sistema universitario público andaluz, en general, y la Universidad de Sevilla, en particular, "han alcanzado una tensión financiera muy elevada y se encuentra al límite de sus posibilidades".

"Es muy importante que el presente ejercicio se pueda desarrollar en unas coordenadas menos inciertas que el anterior y se apruebe durante el mismo un modelo de financiación, que no sea solo un modelo de reparto, sino que se acompañe de un compromiso plurianual de esfuerzo presupuestario del gobierno de Andalucía, que nos garantice la estabilidad mínima financiera", ha añadido.

Por su parte, Castro se comprometió "al trabajo sin descanso, al estudio riguroso, y a la búsqueda de acuerdos y consensos que nos permitan alcanzar los logros planteados".