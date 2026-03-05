La rectora de la Universidad de Sevilla espera reducir al 7% los profesores sustitutos a finales de 2027

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, interviene durante el acto de la entrega de los Premios Taurinos y Universitarios de la Real Maestranza de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, ha asegurado este jueves que espera reducir el porcentaje de profesores sustitutos a un 7% antes de final de 2027. Actualmente la cifra se sitúa en el 13%, "por encima del tope de la Ley Orgánica del Sistema Universitario Español".

"Tenemos que establecer mecanismos para reducirlo como el programa María Goyri o el programa de estabilización de profesorado asociado. Si lo conseguimos en dos años sería un gran éxito", ha destacado la rectora en un foro organizado por El Correo de Andalucía.

En esta línea, Vargas ha señalado que es un profesorado que "tiene unos sueldos que no son los que deberían ser" y ha animado a "luchar por sus derechos".

Por otro lado, la rectora ha pedido mayor financiación para las universidades públicas. "Seguimos hablando para conseguir que la financiación de las universidades andaluzas se corresponda con lo que nosotros pedimos, desde esa cordialidad y lealtad institucional", ha destacado en referencia con las negociaciones con la Junta de Andalucía.

Al respecto, Vargas ha señalado que es necesaria una mayor inversión para "desarrollar y avanzar en la sostenibilidad de la universidad", así como en la "captación y rentención de talento". En esta línea, ha indicado que están trabajando en conseguir "más ingresos con los recursos propio" y la puesta en marcha de una oficina decaptación de fondos estratégicos institucionales.

"Por mucho que suba la financiación del Gobierno o la Junta de Andalucía, yo creo que la universidad, a pesar de que tenemos una naturaleza pública, no nos podemos quedar ahí parados sin hacer nada", ha afirmado, al mismo tiempo que ha puesto como objetivo llegar al 35% de financiación externa en 2031, actualmente está en el 27%.

Asimismo, ha señalado que "están reforzando la estructura interna de la Universidad". "Tenemos mecanismos de captación de talento, pero esos mecanismos no llegan a la estrategia que se necesita. Tenemos que articular quizás a lo mejor incluso una estrategia a nivel regional o a nivel nacional para captar ese talento temprano", ha subrayado.

"Para conseguir un Nobel en una universidad pública española, yo creo que habría dos posibilidades. La primera es la suerte. Y la segunda, la inversión", ha afirmado.

En paralelo, ha asegurado que "están trabajando" para finalizar las obras del aulario de la Escuela Politécnica Superior en el Campus Cartuja con la idea de "trasladar la vida docente e investigadora" el año que viene.

Sobre el proyecto del museo de la Universidad ha indicado que "está en marcha" y espera "abrirlo antes del verano". Sobre las obras en la capilla de la hermandad de Los Estudiantes y la iglesia de la Anunciación ha indicado que "empezarán a principios del año que viene".