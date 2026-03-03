La rectora de la Universidad de Sevilla reivindica "el valor del rigor" en los Premios Real Maestranza de Caballería

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, preside la foto de familia durante la entrega de los Premios Taurinos y Universitarios de la Real Maestranza de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, ha reivindicado "el valor del rigor" en el acto de entrega de los Premios Real Maestranza de Caballería, que ha reconocido a los 26 mejores expedientes académicos de la Universidad "por su brillante desempeño universitario" y a los profesionales taurinos más destacados de la pasada temporada.

Estos galardones, promovidos por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, distinguen anualmente al estudiantado con los expedientes académicos más destacados de cada centro de la Universidad, correspondientes a la promoción que finalizó sus estudios en el curso 2024/2025. El acontecimiento supone así "un reconocimiento del esfuerzo, la constancia y el talento del alumnado más destacado", señala la institución universitaria en una nota de prensa.

"Aquí se reconocen trayectorias distintas --la del ruedo y la del aula--, pero ambas comparten un mismo denominador común: el rigor. Rigor en la preparación. Rigor en la dedicación. Rigor en la responsabilidad asumida", ha asegurado, al tiempo que ha felicitado a todas las personas galardonadas.

La rectora ha destacado el hecho de ser la primera mujer que ocupa este cargo en cinco siglos de historia, como una expresión de evolución de la Universidad, que no renuncia a su tradición, sino que "sabe renovarse". En ese sentido, ha hecho hincapié en la capacidad de instituciones como la US y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla que, pese a atravesar siglos, "han sabido transformarse sin perder su identidad".

Todas las áreas de conocimiento La relación definitiva de premiados abarca a estudiantes que representan a todos los centros de la Universidad de Sevilla, pertenecientes a todas las áreas de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas y Artes y Humanidades. La lista completa incluye a estudiantes procedentes de las facultades y escuelas de la Universidad de Sevilla, así como el Centro de Estudios Universitarios "Cardenal Spínola", centro adscrito, lo que refleja la diversidad y amplitud de la oferta académica de la US.

Los Premios Real Maestranza constituyen uno de los reconocimientos más relevantes al mérito académico dentro de la institución. Para el estudiantado, suponen no solo un respaldo a su trayectoria universitaria, sino también un aval de excelencia en el inicio de su desarrollo profesional o investigador.