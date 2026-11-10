Recuperada la línea de Cercanías C1 de Sevilla tras subsanar una incidencia en la señalización entre Lora y Los Rosales

Archivo - Imagen de instalaciones ferroviarias en Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de la línea C1 del núcleo de Cercanías de Sevilla han recuperado la frecuencia de paso tras registran retrasos desde primera hora de este martes 10 de noviembre por una incidencia en los sistemas de señalización que ya ha sido solucionada.

Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la incidencia registrada desde las 07,00 horas en los sistemas de señalización entre las estaciones de Lora del Río y Los Rosales ha sido solucionada sobre las 13,00 horas.

Una vez subsanado este incidente en los sistemas de circulación, los trenes del núcleo de cercanías han recuperado gradualmente su frecuencia de paso habitual.

Esta incidencia en la línea C1 de Cercanías de Sevilla se ha registrado en plena jornada de huelga convocado por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), ante la que Renfe prevé "demoras" y advierte de "disponibilidad muy limitada de plazas para reubicaciones".