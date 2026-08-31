Recuperan un tractor robado mediante el método del 'puente' en una finca de Umbrete (Sevilla)

La Guardia Civil en una actuación en una finca de Umbrete (Sevilla) - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha recuperado un tractor con remolque que había sido robado mediante el método del 'puente' de una finca de Umbrete (Sevilla), si bien ha procedido posteriormente a la investigación de los hechos.

Según ha concretado el Instituto Armado en una nota de prensa, el incidente tuvo lugar en la madrugada del 31 de julio, momento en el que el autor accedió a la finca en cuyo interior se encontraba estacionado este vehículo.

Entonces, consiguió poner en marcha el mismo mediante el método conocido como 'puente', esto es manipulando el sistema de encendido para ponerlo en marcha sin utilizar la llave.

Así, componentes del Equipo Roca de la Compañía de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor se desplazaron al lugar de los hechos y realizaron la inspección técnico ocular, así como las primeras actuaciones.

Como resultado, el equipo 'ROCA' localizó en Bollullos de la Mitación el vehículo sustraído junto con el remolque. Tras su recuperación, fue entregado a su propietario .