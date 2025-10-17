La Red contra la Pobreza señala vivienda y brecha salarial de género como principales retos en la provincia de Sevilla

Presentación Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía de EAPN-A - EAPN

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) ha señalado la vivienda y la brecha salarial de género como los principales retos para combatir la pobreza en Sevilla a partir de los datos del XV Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía.

En una nota de prensa publicada con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 17 de octubre, destaca que pese a la mejoría en algunos indicadores, siguen existiendo muchos factores que mantienen altos índices de pobreza y desigualdad en la provincia de Sevilla.

Según EAPN, Sevilla lidera el número de solicitudes de vivienda protegida en Andalucía con más de 168.000 en 2024, lo que supone más del 30% del total de las solicitudes presentadas en la comunidad para ese año. Por otro lado, el precio del metro cuadrado en la provincia alcanzó en 2024 los 1.631 euros el metro cuadrado, manteniéndose la tendencia al alza de los últimos años. También aumenta el número de plazas en alojamientos turísticos alcanzando las 55.392 plazas en 2024.

Con estos datos, EAPN exige establecer medidas que impulsen Planes de Vivienda entre las diferentes administraciones públicas, así como el incremento del número de viviendas protegidas

La organización también pone el foco en la brecha salaria de género en la provincia que según su informe se sitúa por encima del 21% en 2023. Además, subraya la "feminización de sectores productivos altamente precarizados" como el cuidado del hogar. El 97% de las personas que trabajaban en el sector en 2024 eran mujeres. En esta línea, denuncia el mantenimiento de casos de violencia machista con casi 8.000 denuncias en 2024, y 15 víctimas mortales en el período 2020-2025 en la provincia.

En cuanto al desempleo, EAPN destaca que pese al descenso de la tasa de paro hasta llegar por debajo del 14% en junio de 2025, el desempleo sigue siendo mayor en mujeres, un 16,16%, frente a los hombres, 11,86%. Siendo el colectivo de mujeres mayores de 44 años sin empleo previo el colectivo con más personas en paro.

Acerca de los tipos de contrato, el informe señala que más del 61% de los contratos de la provincia son de carácter temporal. Y en educación, la tasa de abandono escolar se sitúa por encima del 13% en la provincia.

EAPN destaca el aumento de la población de origen extranjero en la provincia, acercándose a las 98.000 personas en el año 2024. Aunque también señala el aumento de delitos de odio por racismo o xenofobia, que acaparan el 50% de los casos denunciados como delitos de odio en Sevilla en 2024, según indica el informe.

Por último, la organización recuerda que la ciudad de Sevilla cuenta con varios barrios dentro de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis) de la Junta de Andalucía. Estos barrios son: Polígono Sur, Tres Barrios-Amate, Torreblanca de los Caños, La Plata-Padre Pío-Palmete, Polígono Norte-El Vacie-La Bachillera y El Cerezo.