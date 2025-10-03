La reforma del Lope de Vega de Sevilla supera los 2,7 millones, con la instalación del elevador escénico por adjudicar

Angie Moreno y Juan Bueno, en la rueda de prensa tras la celebración de la Junta de Gobierno Local. - AYTO.DE SEVILLA

La inversión en la reforma y mantenimiento del Teatro Lope de Vega de Sevilla supera los 2,7 millones de euros (2.763.000 euros), sumando las inversiones del área de Edificios Municipales. El montante de las actuaciones realizadas en este momento en el espacio escénico es de 625.000 euros, mientras que las inversiones en trámite asciende a 753.000 euros.

Así lo ha destacado el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, en la que ha abordado varios asuntos, entre ellos, el citado proyecto de rehabilitación del Lope de Vega. Tras salir esta semana el expediente para la sustitución de la carpintería y la restauración de todas las ventanas y puertas del teatro, se va a actualizar el estado actual de toda la tramitación de las intervenciones que se están llevando a cabo.

En este sentido, Bueno se ha referido a la limpieza de la cúpula interior, la sustitución de la iluminación de sala y lámpara monumental, así como la asistencia técnica para la redacción del proyecto de suministro e instalación del telón cortafuegos, la memoria técnica de calidades para la sustitución de entretelado de paredes y sillas de palco, y la restauración de mobiliario auxiliar y de pasillo, entre otras.

Al respecto, el contrato mixto de redacción de proyecto y ejecución de obras del telón cortafuegos se encuentra ahora mismo en ejecución. En cuanto a las licitaciones que se están redactando, se halla la adquisición del sistema de regulación Dimer y la restauración y reparación de tejidos.

El contrato de servicio de asistencia técnica, redacción de proyecto de correción de patologías y mejoras, también está en fase de adjudicación, y el suministro e instalación del elevador escénico se encuentra en fase de adjudicación.

REPARACIÓN DE PAVIMENTOS EN PARQUES HISTÓRICOS

El equipo de gobierno ha informado también de la licitación aprobada de un nuevo servicio específico para la conservación y reparación de los pavimentos de los parques históricos de la ciudad. El objetivo es conservar y mejorar la red de caminos y accesos de estos espacios.

Dentro de estas zonas verdes estarían el parque de María Luisa, los Jardines de Murillo, Delicias, Paseo Catalina de Rivera, Jardines de Cristina y de la Caridad y los parques Amate y el Parque de los Príncipes.

El contrato, que cuenta con una inversión de 1,2 millones, permitirá actuar sobre más de 30 tipos diferentes de pavimento en espacios de gran valor histórico y patrimonial.

FÁBRICA DE ARTILLERÍA

Por otro lado, Bueno ha anunciado que se ha adscrito al Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) nuevos espacios de la antigua Fábrica de Artillería, en Eduardo Dato; en concreto, la nave de fundición, el edificio medianero y aulas de formación, así como la entrada al centro por la calle Cofia.

Asimismo, se ha dotado a la Real Fábrica de Artillería de servicios de vigilancia, de limpieza, de producción técnica, así como diversas inversiones por un importe de unos 200.000 euros, destinadas a la grada fija de la nave fundición, que se estrenaron el otro día en la ópera, para la adquisición de material audiovisual y escénico, de una plataforma elevadora y de mobiliario auxiliar.

Bueno también ha mencionado que se destinará al Centro de Educación Especial Virgen de la Esperanza, único centro especial de titularidad del Ayuntamiento de Sevilla, casi 300.000 euros, dentro del plan de mejora de los colegios públicos de la ciudad.