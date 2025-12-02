Renfe habilita mil plazas más de Cercanías para ir a la Feria de Muestras de El Pedroso (Sevilla) del 6 al 8 diciembre

Imagen de instalaciones ferroviarias en Sevilla. - María José López - Europa Press
SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
Renfe ofrecerá un dispositivo especial de refuerzo del servicio de Cercanías entre Sevilla y El Pedroso (Sevilla) para facilitar la visita a la XXIX Feria de Muestras y Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Morena, que tendrá lugar del viernes 6 al domingo 8 de diciembre en esta localidad.
Según ha informado la empresa ferroviaria en una nota, la oferta total de la línea de Cercanías C3 esos tres días será de más de 3.000 plazas, de las que 1.000 serán adicionales, para viajar a la feria agroalimentaria "más popular" de toda la provincia de Sevilla y una de las más importantes de Andalucía.
Así, los trenes reforzados saldrán de Sevilla a las 9,00 horas y de El Pedroso a las 18,14 horas. Renfe ha explicado que este dispositivo de refuerzo es fruto del acuerdo entre la compañía y el Ayuntamiento del municipio. La comercialización del título de transporte para viajar en estos trenes directos entre Sevilla Santa Justa y la estación de El Pedroso corre a cargo del Consistorio.