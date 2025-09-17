Renfe inicia en Sevilla obras de mejoras y adecuación de castilletes de ascensores en la estación de Bellavista

Imagen de la estación de Bellavista en Sevilla. Imagen de archivo.
Publicado: miércoles, 17 septiembre 2025 13:05

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha iniciado este miércoles las obras de adecuación de castilletes de ascensores y otras actuaciones complementarias en la estación de Bellavista, en la capital andaluza.

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, el objetivo de estos trabajos, cuyo presupuesto asciende a 108.957 euros sin IVA, es minimizar las averías y consecuentes molestias al viajero ocasionadas por las altas temperaturas y humedades que afectan al correcto funcionamiento de los equipos de elevación.

La estación de Bellavista, integrada en las líneas C-1 (Lora del Río- Sevilla-Santa Justa-Utrera-Lebrija) y C5 (Benacazón-Sevilla-Santa Justa-Dos Hermanas) es un punto estratégico para la movilidad metropolitana, al ofrecer también servicios de Media Distancia de la relación Sevilla-Cádiz, como afirma la empresa.

Estos trabajos se han realizado recientemente en las estaciones de Jardines de Hércules, Dos Hermanas, Los Rosales y Lora del Río, y próximamente se llevarán a cabo obras similares en Virgen del Rocío, San Jerónimo y La Rinconada. Con esta actuación, Renfe refuerza su compromiso con la mejora continua de las estaciones de Cercanías, apostando por "la fiabilidad y la calidad en la prestación del servicio".

