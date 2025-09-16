Renfe pone en marcha 256 autobuses entre Sevilla y Zafra por obras de mejora en la línea, hasta el 20 de octubre

Archivo - Viajeros subiendo a un tren en la estación de Santa Justa de Sevilla. Imagen de archivo. - RENFE - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renfe pondrá en marcha entre el 19 de septiembre y el 20 de octubre un total de 256 autobuses en circulación entre Sevilla y Zafra, con motivo de las obras de mejora en esta línea.

Según ha informado la empresa de transporte en una nota, en este periodo se organizará un plan alternativo de transporte para los servicios de Media Distancia que conectan la capital andaluza y la región extremeña, para lo que se establecerán autobuses directos entre Zafra y Sevilla, así como autobuses que realizarán la ruta por las estaciones intermedias.

Los fines de semana del 20 al 21 y del 27 al 28 de septiembre, así como del 11 al 12 de octubre, el plan alternativo de transporte se realizará entre Sevilla y Mérida.

Por su parte, desde el viernes 19 de septiembre al 20 de octubre, también se ha programado un servicio alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros en el tramo Cazalla-Pedroso-Villanueva del Río-Minas-Alcolea del Río-Tocina-Los Rosales de la línea C-3 Sevilla Santa Justa-Cazalla.

Según ha indicado Renfe, los trabajos, a cargo de la responsable pública de la construcción y gestión de la red ferroviaria española Adif, se centrarán en las instalaciones de señalización, energía y comunicaciones en el tramo Zafra-Los Rosales, de la línea Mérida-Los Rosales. Las obras también incluyen los trabajos previos para la sustitución de enclavamientos y la posterior supresión del bloqueo telefónico y la renovación integral de vía.

El inicio de las obras se ha coordinado con la reapertura de la línea Huelva-Zafra para permitir el paso de los trenes de mercancías entre Andalucía y Extremadura.

Los viajeros recibirán más información sobre la situación mediante avisos en los diferentes canales de venta y atención al público, cartelería y megafonía en estaciones.