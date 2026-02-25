Renovada la pista deportiva y modernizados los aseos del CEIP Mariana de Pineda de Sevilla, con 185.000 euros

Baños renovados en el CEIP Mariana de Pineda en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Edificios Municipales, ha informado este miércoles de que ha invertido más de 185.000 euros en el CEIP Mariana de Pineda de la barriada de Las Naciones, en el Distrito Norte, que ya cuenta con una pista deportiva totalmente renovada y ha modernizado de manera completa de los aseos del colegio, datados del año 1983.

Según ha informado el Consistorio en una nota, en primer lugar, con una inversión de 160.000 euros, se han ejecutado "unos modernos aseos que atenderán una petición histórica", a "diferencia de los existentes hasta ahora, que tenían más de 40 años".

El actual espacio contaba en la planta primera con dos núcleos de aseos, uno se adaptará a educación infantil y el otro a educación primaria y aseo adaptado. En la planta segunda, existe un núcleo de aseos para educación primaria y aseo adaptado.

La actuación ha consistido en la renovación de instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento, ejecución de nuevos revestimientos: alicatado, solado, techos y pintura; nueva distribución con cabinas de paneles fenólicos y adaptación de los aparatos sanitarios al tamaño adecuado para educación infantil; sustitución de carpinterías, puertas y ventanas.

Por otro lado, la renovación de la pista deportiva ha contado con una inversión de más de 25.000 euros. En este sentido, la delegada de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, ha destacado que "estos trabajos se enmarcan en el ambicioso Plan de Recuperación de los Colegios Públicos de Sevilla que está llevando a cabo el gobierno municipal para sacarlos del abandono de décadas".