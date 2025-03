Reparada la tubería rota en Torre de la Reina y Guillena encuadra en el protocolo la declaración de salud

GUILLENA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

Con motivo de la declaración como no apta para el consumo humano del agua de la pedanía de Torre de la Reina, perteneciente a Guillena (Sevilla), por la rotura de la tubería de suministro en el cruce con el arroyo Rivera de Huelva; el Ayuntamiento de dicha localidad, gobernado por Lorenzo Medina, ha informado de que este mismo miércoles la tubería ha quedado "restaurada completamente con la sustitución de todo el tramo" afectado y que la medida, decretada por la Consejería de Salud y Consumo, se encuadra en la autorización del restablecimiento del suministro con la nueva canalización.

Según un bando municipal del Ayuntamiento de Guillena, la incidencia surgió el pasado sábado 22 de marzo ocasionando "el corte del suministro para todo el núcleo de población de Torre de la Reina y diseminados desde el mediodía" de la jornada en cuestión.

El Ayuntamiento defiende que "desde el primer momento se han estado cubriendo las necesidades básicas de abastecimiento de agua potable a través del suministro de agua embotellada o a través de las cisternas habilitadas con agua potable para dispensar a la ciudadanía", fruto de la colaboración entre los servicios municipales y la empresa mancomunada Aljarafesa como prestataria del servicio.

REPARACIÓN COMPLETADA

Este miércoles, según el Ayuntamiento, "la tubería ha quedado restaurada completamente, con la sustitución de todo el tramo que discurre por el Ribera de Huelva, unos 120 metros aproximadamente, estando en disposición de restablecer el suministro".

"Para ello, desde Aljarafesa se ha solicitado a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía la correspondiente autorización. Dicha autoridad sanitaria ha resuelto a las 14 horas con la autorización del restablecimiento del suministro para el que se establece por protocolo, dado el tipo de incidencia que motivó su corte, la declaración como agua no apta para el consumo" en el caso del agua corriente de Torre de la Reina, según precisa el Ayuntamiento de Guillena.

"EN TIEMPO RÉCORD"

La incidencia, según defiende el Ayuntamiento, ha sido resuelta "en tiempo récord", si bien de momento, el agua suministrada en Torre de la Reina no podrá utilizarse para beber, ni para limpieza bucal o de utensilios en contacto con alimentos, ni como ingrediente para la preparación de alimentos. No obstante, no hay inconveniente sanitario en emplearla para la limpieza del hogar o el aseo personal, exceptuando los indicados con anterioridad.

Aljarafesa, como responsable del suministro, debe presentar a la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Consumo un informe con las medidas correctoras adoptadas y realizar nuevas determinaciones de los parámetros del agua --turbidez, cloro libre residual y parámetros microbiológicos-- en distintos puntos de la red, en tres muestras consecutivas que deberán tomarse, al menos, con 24 horas de diferencia una de la otra para comprobar que las medidas han sido eficaces y cumplen los requisitos establecidos.