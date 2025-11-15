Rescatado ileso un joven de 15 años tras resbalar por una pendiente de un canal de riego en Sevilla

Rescate de los Bomberos de un joven de 15 años en la calle Taiwán (Sevilla). - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla ha rescatado este sábado, 15 de noviembre, a un joven de 15 años que ha salido ileso tras resbalar por la pendiente lateral de un canal de riego e inmediaciones de la calle Taiwán, en la barriada del Parque Alcosa.

Según ha informado Emergencias Sevilla en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, el joven no llegó a caer al agua al quedar sujeto en una zona segura.

Tal y como ha enfatizado el Servicio, el joven ha salido ileso tras el rescate de los efectivos, que emplearon un dispositivo especial para el mismo.