Rescatan con vida a dos perros en el incendio de una vivienda en Utrera (Sevilla)

Archivo - Efectivos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla (Cpeis). Imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla (Cpeis) han intervenido en la mañana de este domingo en un incendio declarado en una vivienda de la calle Fontanilla, en Utrera, donde han rescatado con vida a dos perros que se encontraban en el interior del inmueble.

Según ha informado la Diputación, sobre las 10,00 horas, la Sala del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) del Consorcio recibió, a través del servicio de emergencias 112 Andalucía, un aviso por un incendio en una vivienda, en la que se apreciaban llamas visibles.

Desde el Cecop se han movilizado efectivos de los parques de bomberos de Utrera y Los Palacios y Villafranca, además del mando de guardia. El dispositivo ha contado con un vehículo de altura y una bomba urbana ligera del parque de Utrera, así como con una bomba nodriza pesada del parque de Los Palacios. También han participado efectivos de la Policía Local de Utrera.

Durante la intervención, los bomberos han logrado rescatar con vida a dos perros que se encontraban en el interior de la vivienda. Además, en el transcurso del rescate, los animales arañaron a dos bomberos en un acto de defensa, aunque ninguno de ellos necesitó asistencia sanitaria.

El fuego ha afectado principalmente a la cochera de la vivienda, mientras que el resto del inmueble se ha visto afectado por la acumulación de humo. Además, suceso no se saldado con ninguna persona herida ni atrapada.