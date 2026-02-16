El restaurador Pedro Manzano y la atleta paralímpica Sara Roldán, entre las 'Banderas de Andalucía' en Sevilla

El delegado del Gobierno andaluz, Ricardo Sánchez, da a conocer las 'Banderas de Andalucía' de 2026 por el 28F en lo que a la provincia de Sevilla se refiere. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla homenajeará este viernes, 20 de febrero, a diez personas y entidades con motivo del 28F, Día de Andalucía, por la labor que desarrollan en la provincia; entre los galardonados, el conservador-restaurador Pedro Manzano; el doctor en Filología Rogelio Reyes, la paralímpica Sara Roldán y la panadería artesanal Obando, que recogerán su 'Bandera de Andalucía' en un acto público presidido por la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo; el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez.

El Gobierno andaluz reconoce y distingue los méritos y acciones "que tienen como referencia el trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia". Este año, la Junta, a través de su Delegación del Gobierno y sus delegaciones territoriales, "pretende incidir en el carácter de excelencia, compromiso, esfuerzo y talento de los galardonados, reconociendo su labor, en la que se aúna tradición, experiencia, innovación y solidaridad", señala en un comunicado.

El acto tendrá lugar en el Salón de los Tapices del Real Alcázar de Sevilla, a las 11,00 horas, y finalizará con la interpretación del Himno de Andalucía a cargo del dúo de saxo y violoncello de la Asociación Juventudes Musicales de Sevilla.

La Bandera de Andalucía de las Humanidades y las Letras recae este año en Rogelio Reyes Cano (Lora del Río, Sevilla, 1940). Es Doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid y Catedrático Emérito de Literatura Española de la Universidad de Sevilla. Académico de número Preeminente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, de la que ha sido director a lo largo de tres mandatos consecutivos, entre 1999 y 2008.

"Su producción científica y su labor divulgadora han proyectado el nombre de Andalucía en el ámbito cultural nacional, siendo un ejemplo de excelencia, rigor académico y compromiso con el conocimiento y las humanidades. Junto a su brillante trayectoria profesional, destaca su vinculación constante con su pueblo natal, al que siempre ha representado con orgullo y dignidad, convirtiéndose en un referente cultural y humano para varias generaciones".

La Bandera de Andalucía de las Artes será entregada este año a Pedro Manzano. Licenciado en Conservación y Restauración de Obras de Arte por la Universidad de Sevilla. "Sus más de 40 años de trayectoria consolidada avalan su reconocimiento profesional. Su método de trabajo basado en el rigor teórico y una minuciosa técnica comienza en un exhaustivo análisis y una escrupulosa investigación que oriente tanto la conservación como la recuperación de los valores que permitan contextualizar cada obra, respetando al máximo la pieza".

Entre sus últimos trabajos, la restauración de la Virgen de la Esperanza Macarena. Además, ha intervenico en el Cristo de las Tres Caídas y en el Señor del Gran Poder.

La Bandera de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio la recibe este año la Asociación de Belenistas de Sevilla. Constituida por un grupo de belenistas desde hace casi cuatro décadas, se dedica a promocionar el belenismo en todas sus vertientes, especialmente el montaje de belenes, "como reconocimiento e impulso a una tradición profundamente arraigada en Sevilla. Se trata de un colectivo clave en la salvaguardia de esta actividad etnológica".

En cuanto al ámbito del deporte, la Bandera de Andalucía la recibe este año Sara Fernández Roldán. Esta atleta paralímpica con la selección española realiza competiciones a nivel nacional e internacional. Asiste a Campeonatos de España, Europa, Mundiales y Juegos Paralímpicos; participa en la categoría T12, categoría que pertenece a la discapacidad visual. Lleva desde los 9 años de edad entrenando en pistas de atletismo, como el Centro Deportivo San Pablo, en Sevilla, y en la actualidad, en la escuela municipal de atletismo de Tomares.

Acumula diez medallas de oro y ocho de plata en diferentes campeonatos nacionales, dos medallas de bronce en campeonatos europeos y una más en el Campeonato del Mundo en Doha (Catar) en 2015, fecha en la que recibe el Premio Andalucía de los Deportes.

VALORES HUMANOS, ECONOMÍA E INVESTIGACIÓN

La Bandera de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia ha recaído este año en Juan Castaño. Director del CEIP San Pablo (Sevilla), es reconocido por su destacada labor en un centro caracterizado por su complejidad y fuerte compromiso social. El CEIP San Pablo es un referente provincial en la atención al alumnado con discapacidad auditiva, además de ser un colegio altamente multicultural, con alrededor de 25 nacionalidades representadas.

En el apartado economía y empresa se distingue este año a Cotrel-El Cuervo. "Con una sólida trayectoria en el mercado español y portugués y comprometidos con brindar soluciones logísticas integrales y eficientes, la Cooperativa de Transportes Reunidos El Cuervo, comenzó su andadura como empresa de servicios en el año 1979 con 15 socios y 22 camiones. Actualmente, consta de 33 socios y una flota de 160 vehículos en constante renovación. La actividad principal que ejerce es el transporte de mercancías por carretera, principalmente a nivel nacional.

La Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud la recibe este año la Fundación Ponte (Proyecto Proponte). Nace en Sevilla en 2004 y comienza a desarrollar un modelo de trabajo propio aunando la intervención psicosociales con técnicas teatrales, psicodrama y lenguaje audiovisual: la Propuesta Integrativa Basadas en Escenas (PIBE). Este modelo creativo de trabajo lleva 20 años de trayectoria con familias, infancia y adolescencia y ha tenido la oportunidad de diseñar multitud de programas sobre el bullying, salud mental, resolución de conflictos, integración social o convivencia.

PROYECCIÓN DE LA PROVINCIA Y MEDIO AMBIENTE

En cuanto a la Proyección de la Provincia, el galardón ha recaído en Obando, panadería artesana utrerana que nació en 1965 como negocio familiar y que después de más de 60 años "se ha convertido en una de las referencias del sector, gracias a la innovación tecnológica en los procesos de fabricación, aunque sin perder la esencia artesana y tradicional". Desde su obrador en Utrera distribuye a diario a miles de clientes en toda España, además de haber conseguido expandir sus fronteras a mercados en Europa, América y Asia.

Utiliza cereales que provienen de sus propias explotaciones agrícolas cultivadas de manera sostenible, lo que garantiza que siempre trabaja con ingredientes naturales, además de no usar conservantes, ni aditivos en la elaboración de los productos.

La Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental será para la Sociedad de Caza Lebrijana, entidad sin ánimo de lucro. "La actividad cinegética, referida tanto a la práctica de la caza como a las medidas de gestión y actuaciones de mejora del hábitat, busca fomentar la conservación de la biodiversidad en la marisma del Guadalquivir, un ecosistema complejo con gran diversidad de ambientes y procesos, la sostenibilidad y el desarrollo de actuaciones que favorecen la recuperación de especies como la cerceta pardilla, el pato más amenazado de Europa".

Por último, la Bandera de Andalucía en reconocimiento a la especial trayectoria en la defensa y fomento del interés general de la provincia es para Colonias Hermandad del Rocío de Triana. "Una obra social de la Hermandad del Rocío de Triana, que desde hace 52 años acoge a unos 180 niños en riesgo de exclusión social en El Rocío, ofreciéndoles días de vacaciones llenas de fe, alegría y esperanza en verano, con monitores y voluntarios". Una iniciativa de caridad que ayuda a niños con situaciones familiares complicadas a vivir una experiencia transformadora.