Retenciones de 14 kilómetros en AP-4 por Las Cabezas (Sevilla) tras la pérdida de carga de un camión de vidrio

Imagen de la DGT del camión que ha perdido la carga de vidrio en la AP-4 - DGT

LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

Un camión que transportaba láminas de vidrio ha perdido la carga en a la altura de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), lo que ha provocado el corte del carril derecho y retenciones entre los kilómetros 24 y 43 de esta vía en sentido Cádiz a las 13,20 horas. Las labores de recogida de cristales han concluido y la apertura del carril "es inminente".

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía consultado por Europa Press, ha confirmado que no hay que lamentar heridos y que no ha llegado a producirse accidente, tan solo una pérdida de carga.

El corte del carril derecho permanece cortado, aunque la DGT ha indicado que la recogida de los cristales que habían cubierto la calzada han finalizado a las 12,30 horas, y que la apertura del mismo era "inminente". La vía presenta a las 13,20 hasta 14 kilómetros de retenciones sentido Cádiz.