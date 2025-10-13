Retenciones en la A-49 de entrada a Sevilla por el puente festivo y un vehículo incendiado en Camas

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico en foto de recurso. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autovía A-49, que conecta Sevilla y Huelva, está registrando importantes retenciones de circulación de entrada a la capital andaluza durante la tarde de este lunes, sobre todo a esta hora, coincidiendo con el final del puente festivo.

A este aumento de los desplazamientos se ha sumado el incendio de un vehículo a la altura de Camas, sentido entrada a la capital andaluza, que lo ha dejado calcinado por completo, según informan fuentes del Servicio de Emergencias 112, que dio aviso a Bomberos de la Diputación y a Guardia Civil.

Este suceso ha tenido lugar a las 15,40 horas y se ha saldado sin daños personales.