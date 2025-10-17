Retenciones de casi tres kilómetros en la A-4 por la colisión de un coche a la altura del aeropuerto de Sevilla

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico registrado, consistente en la colisión de un vehículo, a primera hora de este viernes en la A-4, a la altura del aeropuerto de Sevilla y en el término municipal de La Rinconada, ha provocado retenciones de casi tres kilómetros de entrada a la capital hispalense, según han informado la Dirección General de Tráfico (DGT) y ha confirmado a Europa Press el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El siniestro, ocurrido en el punto kilométrico 526 sobre las 7,20 horas, ha obligado al corte del carril derecho de la vía, lo que ha originado complicaciones en la circulación.

Fuentes del 112 han precisado que no se han registrado heridos y que en la zona han intervenido efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras.